Американці назвали найкращі компактні авто з пробігом вартістю до $10 000 (фото)

Експерти виділили 10 недорогих компактних автомобілів з пробігом, на які варто звернути увагу. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів.

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Американські експерти назвали найкращі компактні автомобілі з пробігом. Вони виділили моделі, які можна купити на вторинному ринку дешевше ніж за 10 000 доларів. Рейтинг опублікували на сайті U.S. News.

Компактні автомобілі відмінно підходять для поїздок по місту завдяки своїм габаритам. Також цим моделям не потрібно багато місця для паркування.

Експерти виділили 10 компактних автомобілів, які мають безліч переваг перед конкурентами. Усі ці моделі рекомендуються до купівлі.

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Топ 10 найкращих компактних авто з пробігом вартість до $10 000:

10. Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze пропонує якісний інтер'єр Фото: Chevrolet

Chevrolet Cruze має комфортну підвіску та доступний із кількома двигунами на вибір. Також у цієї моделі досить якісний інтер'єр і високі показники надійності.

Плюси:

низька витрата палива;

якісний інтер'єр;

комфортна підвіска.

Мінуси:

АКПП працює нестабільно.

9. Scion tC

Scion tC має багате оснащення Фото: Toyota

Scion tC підійде для водіїв, яким потрібне недороге, але стильне купе. Цей автомобіль також має багате оснащення і практичний інтер'єр.

Плюси:

місткий багажник;

практичний інтер'єр;

багате оснащення.

Мінуси:

велика витрата палива;

низький рівень безпеки.

8. Mini Cooper

Mini Cooper вирізняється стильним дизайном Фото: MINI

Mini Cooper пропонує стильний дизайн і азартну керованість. Крім цього хетчбек пропонується з потужними, але економними двигунами.

Плюси:

низька витрата палива;

якісний інтер'єр;

потужні двигуни.

Мінуси:

невеликий багажник;

мало місця на задньому ряду сидінь.

7. Kia Soul

Kia Soul мають багате оснащення Фото: Kia

Kia Soul є дуже універсальним міським кросовером. Базові комплектації мають багате оснащення, а місця в інтер'єрі вистачить для всіх пасажирів.

Плюси:

просторий інтер'єр;

багате оснащення;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

велика витрата палива.

6. Scion xB

Scion xB практичніший за конкурентів Фото: Toyota

Scion xB пропонує просторий інтер'єр і багате оснащення. Також ця модель має місткий багажник.

Плюси:

місткий багажник;

багате оснащення;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

велика витрата палива;

занадто м'яка підвіска.

5. Kia Rio

Kia Rio вирізняється приємною керованістю Фото: Kia

Kia Rio вирізняється приємною керованістю та красивим інтер'єром. Модель у кузові хетчбек також має місткий багажник.

Плюси:

багате оснащення;

приємна керованість;

гарний інтер'єр;

місткий багажник.

Мінуси:

не найякісніший інтер'єр.

4. Honda Civic

Honda Civic має гарний інтер'єр Фото: Honda

Honda Civic комфортніша за багатьох своїх конкурентів. Крім цього модель має гарний інтер'єр і приємну керованість.

Плюси:

приємна керованість;

практичний інтер'єр;

високий рівень безпеки;

високий рівень надійності.

Мінуси:

невеликий багажник.

3. Toyota Prius

Toyota Prius пропонує низьку витрату палива Фото: Toyota

Toyota Prius обходить багатьох конкурентів за економією палива. Також це надійний автомобіль із практичним інтер'єром.

Плюси:

низька витрата палива;

місткий багажник.

Мінуси:

неприємна керованість;

мало місця на задньому ряду сидінь.

2. Honda Fit/Jazz

Honda Jazz є надійним авто Фото: Honda

Honda Fit є не тільки економним, а й дуже надійним автомобілем. Крім цього хетчбек пропонує місткий багажник.

Плюси:

місткий багажник;

низька витрата палива;

приємна керованість.

Мінуси:

жорстка підвіска.

1. Chevrolet Volt

Chevrolet Volt став лідером цього рейтингу Фото: Chevrolet

Chevrolet Volt пропонує футуристичний інтер'єр і приємну керованість. Також модель має низьку витрату пального і здатна пересуватися виключно на електротязі.

Плюси:

приємна керованість;

гарний інтер'єр.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

місткий багажник.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі вживані кросовери, які можна купити менш ніж за $13 000.