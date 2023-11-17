Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Названо найкращі кросовери з пробігом вартістю до 13 000 доларів (фото)

Kia, Kia Sportage, Авто, Автомобілі, Кросовер, Кросовери, Найкращі кросовери, Фото, Експерти
Фото: Kia | Kia Sportage має практичний інтер'єр і приємну керованість

Експерти виділили 10 недорогих старих кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів.

Related video

Британські експерти назвали найкращі вживані кросовери. Усі ці моделі можна купити на вторинному ринку менш ніж за $13 000. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Серед уживаних кросоверів існує велика конкуренція. Підібрати необхідний автомобіль не так і просто, тому експерти вирішили спростити це завдання.

До рейтингу увійшли 10 кросоверів з пробігом, які багато в чому перевершують конкурентів. Експерти рекомендують звернути увагу на ці моделі.

Важливо
Названо найкращі вживані автомобілі, які можна купити у 2023 році (фото)
Названо найкращі вживані автомобілі, які можна купити у 2023 році (фото)

Топ 10 найкращих вживаних кросоверів вартістю до $13 000:

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Fullscreen
Nissan Qashqai має практичний інтер'єр і низьку витрату палива
Фото: Nissan

Nissan Qashqai входить до сегмента сімейних кросоверів і здатний впоратися з багатьма повсякденними завданнями. Модель має практичний інтер'єр і низьку витрату палива.

Плюси:

  • непогана шумоізоляція;
  • низька витрата палива;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • низький рівень надійності;
  • жорстка підвіска;
  • поганий огляд ззаду.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar Fullscreen
Renault Kadjar пропонує просторий інтер'єр
Фото: Renault

Стильний кросовер Renault Kadjar пропонує просторий інтер'єр і місткий багажник. Також ця модель оснащується відмінно збалансованими бензиновими двигунами.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • місткий багажник;
  • тихі бензинові двигуни.

Мінуси:

  • не найякісніший інтер'єр;
  • погані гальма;
  • жорстка підвіска.

8. Renault Captur

Renault Captur Fullscreen
Renault Captur вирізняється практичним інтер'єром
Фото: Renault

Renault Captur не тільки компактніший за Kadjar, а й доступніший. Ця модель вирізняється великим вибором двигунів і практичним інтер'єром.

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • красивий інтер'єр;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • не найякісніший інтер'єр;
  • малопотужні двигуни;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

7. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis Fullscreen
Suzuki Ignis пропонує приємну керованість
Фото: Suzuki

Suzuki Ignis пропонує більш приємну керованість порівняно з конкурентами, а також має високий рівень надійності. Крім цього компактний кросовер відрізняється багатим оснащенням.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • приємна керованість;
  • високий рівень надійності.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • іноді поводиться непередбачувано на дорозі;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

6. Skoda Yeti

Skoda Yeti Fullscreen
Skoda Yeti має просторий інтер'єр
Фото: Skoda

Skoda Yeti має незвичайний дизайн і здатний впоратися з бездоріжжям. Цей кросовер також має просторий інтер'єр і приємну керованість.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • просторий інтер'єр;
  • є потужні двигуни.

Мінуси:

  • погана шумоізоляція;
  • жорстка підвіска;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

5. Mazda CX-5

Mazda CX-5 Fullscreen
Mazda CX-5 пропонує стильний дизайн
Фото: Mazda

Mazda CX-5 вирізняється стильним дизайном і приємною керованістю. Ще однією перевагою моделі є просторий інтер'єр.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • приємна керованість;
  • низька витрата палива.

Мінуси:

  • погана шумоізоляція;
  • жорстка підвіска;
  • нудний інтер'єр.

4. Dacia Duster

Dacia Duster Fullscreen
Dacia Duster здатний впоратися з бездоріжжям
Фото: Dacia

Попри бюджетний цінник, Dacia Duster має що запропонувати покупцям. Модель має місткий багажник і здатна впоратися з бездоріжжям.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • місткий багажник;
  • версія з повним приводом здатна впоратися з бездоріжжям.

Мінуси:

  • небагате оснащення;
  • дешеві матеріали в інтер'єрі;
  • низький рівень безпеки.

3. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara Fullscreen
Suzuki Vitara має практичний інтер'єр
Фото: Suzuki

Suzuki Vitara має приємну керованість і практичний інтер'єр. Ще однією перевагою кросовера є багате оснащення.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • високий рівень шкідливих викидів;
  • дизельні двигуни занадто гучні;
  • дешеві матеріали в інтер'єрі.

2. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Fullscreen
Hyundai Tucson пропонує багате оснащення
Фото: Hyundai

Hyundai Tucson пропонує високий рівень практичності та просторий інтер'єр. Також це приємний у керуванні кросовер, який можна недорого купити на вторинному ринку.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • невисока вартість.

Мінуси:

  • дешеві матеріали в інтер'єрі;
  • жорстка підвіска;
  • висока витрата палива.

1. Kia Sportage

Kia Sportage Fullscreen
Kia Sportage став лідером цього рейтингу
Фото: Kia

Kia Sportage відрізняється просторим інтер'єром і високим рівнем практичності. Це відмінний сімейний автомобіль, який здатний впоратися з будь-яким завданням.

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • невисока вартість;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • дизельні двигуни занадто галасливі;
  • жорстка підвіска;
  • деякі комплектації не оснащені автоматичним екстреним гальмуванням.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найкращі автомобілі Mercedes-Benz і спорткари Mercedes-AMG з пробігом.