Названо найкращі кросовери з пробігом вартістю до 13 000 доларів (фото)

Експерти виділили 10 недорогих старих кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів.

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Британські експерти назвали найкращі вживані кросовери. Усі ці моделі можна купити на вторинному ринку менш ніж за $13 000. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Серед уживаних кросоверів існує велика конкуренція. Підібрати необхідний автомобіль не так і просто, тому експерти вирішили спростити це завдання.

До рейтингу увійшли 10 кросоверів з пробігом, які багато в чому перевершують конкурентів. Експерти рекомендують звернути увагу на ці моделі.

Важливо

Названо найкращі вживані автомобілі, які можна купити у 2023 році (фото)

Топ 10 найкращих вживаних кросоверів вартістю до $13 000:

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai має практичний інтер'єр і низьку витрату палива Фото: Nissan

Nissan Qashqai входить до сегмента сімейних кросоверів і здатний впоратися з багатьма повсякденними завданнями. Модель має практичний інтер'єр і низьку витрату палива.

Плюси:

непогана шумоізоляція;

низька витрата палива;

багате оснащення.

Мінуси:

низький рівень надійності;

жорстка підвіска;

поганий огляд ззаду.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar пропонує просторий інтер'єр Фото: Renault

Стильний кросовер Renault Kadjar пропонує просторий інтер'єр і місткий багажник. Також ця модель оснащується відмінно збалансованими бензиновими двигунами.

Плюси:

просторий інтер'єр;

місткий багажник;

тихі бензинові двигуни.

Мінуси:

не найякісніший інтер'єр;

погані гальма;

жорстка підвіска.

8. Renault Captur

Renault Captur вирізняється практичним інтер'єром Фото: Renault

Renault Captur не тільки компактніший за Kadjar, а й доступніший. Ця модель вирізняється великим вибором двигунів і практичним інтер'єром.

Плюси:

практичний інтер'єр;

красивий інтер'єр;

багате оснащення.

Мінуси:

не найякісніший інтер'єр;

малопотужні двигуни;

мало місця на задньому ряду сидінь.

7. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis пропонує приємну керованість Фото: Suzuki

Suzuki Ignis пропонує більш приємну керованість порівняно з конкурентами, а також має високий рівень надійності. Крім цього компактний кросовер відрізняється багатим оснащенням.

Плюси:

просторий інтер'єр;

багате оснащення;

приємна керованість;

високий рівень надійності.

Мінуси:

жорстка підвіска;

іноді поводиться непередбачувано на дорозі;

незручна інформаційно-розважальна система.

6. Skoda Yeti

Skoda Yeti має просторий інтер'єр Фото: Skoda

Skoda Yeti має незвичайний дизайн і здатний впоратися з бездоріжжям. Цей кросовер також має просторий інтер'єр і приємну керованість.

Плюси:

приємна керованість;

просторий інтер'єр;

є потужні двигуни.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

жорстка підвіска;

мало місця на задньому ряду сидінь.

5. Mazda CX-5

Mazda CX-5 пропонує стильний дизайн Фото: Mazda

Mazda CX-5 вирізняється стильним дизайном і приємною керованістю. Ще однією перевагою моделі є просторий інтер'єр.

Плюси:

просторий інтер'єр;

приємна керованість;

низька витрата палива.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

жорстка підвіска;

нудний інтер'єр.

4. Dacia Duster

Dacia Duster здатний впоратися з бездоріжжям Фото: Dacia

Попри бюджетний цінник, Dacia Duster має що запропонувати покупцям. Модель має місткий багажник і здатна впоратися з бездоріжжям.

Плюси:

просторий інтер'єр;

місткий багажник;

версія з повним приводом здатна впоратися з бездоріжжям.

Мінуси:

небагате оснащення;

дешеві матеріали в інтер'єрі;

низький рівень безпеки.

3. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara має практичний інтер'єр Фото: Suzuki

Suzuki Vitara має приємну керованість і практичний інтер'єр. Ще однією перевагою кросовера є багате оснащення.

Плюси:

приємна керованість;

просторий інтер'єр;

багате оснащення.

Мінуси:

високий рівень шкідливих викидів;

дизельні двигуни занадто гучні;

дешеві матеріали в інтер'єрі.

2. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson пропонує багате оснащення Фото: Hyundai

Hyundai Tucson пропонує високий рівень практичності та просторий інтер'єр. Також це приємний у керуванні кросовер, який можна недорого купити на вторинному ринку.

Плюси:

просторий інтер'єр;

багате оснащення;

невисока вартість.

Мінуси:

дешеві матеріали в інтер'єрі;

жорстка підвіска;

висока витрата палива.

1. Kia Sportage

Kia Sportage став лідером цього рейтингу Фото: Kia

Kia Sportage відрізняється просторим інтер'єром і високим рівнем практичності. Це відмінний сімейний автомобіль, який здатний впоратися з будь-яким завданням.

Плюси:

практичний інтер'єр;

невисока вартість;

приємна керованість.

Мінуси:

дизельні двигуни занадто галасливі;

жорстка підвіска;

деякі комплектації не оснащені автоматичним екстреним гальмуванням.

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