Американці назвали найкращі компактні автомобілі 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли вісім компактних авто, які багато в чому перевершують своїх конкурентів. Також експерти назвали головні недоліки цих моделей.

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Американські експерти назвали найкращі компактні автомобілі 2023 року. Вони виділили головні особливості цих моделей. Рейтинг опублікували на сайті Cars U.S.News.

Компактні автомобілі завдяки своїм невеликим габаритам дають змогу без будь-яких проблем пересуватися містом. Також це економні моделі з низькою витратою палива і невеликими витратами на експлуатацію.

До рейтингу увійшли вісім компактних авто, які експерти вважають найкращими у своєму класі. Ці моделі мають безліч переваг перед своїми конкурентами.

Важливо

Названо найнадійніші та найненадійніші компактні авто з пробігом (фото)

Топ 8 найкращих компактних автомобілів 2023 року:

8. Toyota Corolla

Toyota Corolla має високу якість збірки Фото: Toyota

Toyota Corolla вирізняється високою якістю збірки та практичним інтер'єром. Також ця модель має відмінну плавність ходу.

Toyota Corolla має лише кілька недоліків. Основними є неприємна керованість і тісний салон.

7. Nissan Sentra

Nissan Sentra пропонує якісний інтер'єр Фото: Nissan

Nissan Sentra пропонує якісний інтер'єр зі зручними сидіннями. Також у базову комплектацію входить велика кількість систем допомоги водієві.

Головним недоліком Nissan Sentra є неприємна керованість. Крім цього у моделі невеликий багажник порівняно з конкурентами.

6. Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta має відмінну плавність ходу Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta має комфортну підвіску з відмінною плавністю ходу. Ще однією перевагою моделі є низька витрата палива.

Експерти зазначили, що керованість Volkswagen Jetta залишає бажати кращого. Також седан пропонує нудний інтер'єр.

5. Subaru Impreza

Subaru Impreza оснащується повним приводом уже в базовій комплектації Фото: Subaru

Subaru Impreza на відміну від багатьох конкурентів оснащується повним приводом. Також у цієї моделі просторий інтер'єр і приємна керованість.

Subaru Impreza має кілька недоліків. Головним є малопотужний двигун, яким оснащуються базові комплектації.

4. Kia Forte

Kia Forte пропонує просторий інтер'єр Фото: Kia

Попри компактні габарити, Kia Forte пропонує просторий і якісний інтер'єр. Крім цього модель має низьку витрату палива і місткий багажник за мірками класу.

Kia Forte має не найприємнішу керованість і жорстку підвіску. Також засмучує робота варіатора, який часто працює нестабільно.

3. Hyundai Elantra

Hyundai Elantra має стильний дизайн Фото: Hyundai

Hyundai Elantra є зручним автомобілем із приємною керованістю. Також ця модель має стильний дизайн та зручну інформаційно-розважальну систему.

Інтер'єр Hyundai Elantra викликає спірні відчуття. Він виглядає стильно, але деякі дешеві матеріали псують загальне враження.

2. Mazda 3

Mazda 3 швидша за багатьох конкурентів Фото: Mazda

Mazda 3 відрізняється висококласним інтер'єром і зручною інформаційно-розважальною системою. Крім цього модель швидша за багатьох конкурентів і має відточену керованість.

Попри всі переваги, у Mazda 3 є і недоліки. Головними з них є тісний задній ряд сидінь і невеликий багажник у седана.

1. Honda Civic

Honda Civic став лідером цього рейтингу Фото: Honda

Нова Honda Civic встановлює стандарти для автомобілів свого класу. Ця модель вирізняється приємною керованістю, низькою витратою пального, красивим інтер'єром і багатим оснащенням.

Базовий двигун Honda Civic викликає питання. Він недостатньо потужний і забезпечує посередню динаміку розгону.

Раніше Фокус розповів, що експерти назвали найнадійніші компактні міські автомобілі з пробігом віком від 6 до 20 років.