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Авто

Названо найкращі компактні автомобілі вартістю до $13 000 (фото)

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Фото: SEAT | Seat Ibiza пропонує приємне керування та високий рівень практичності

Експерти виділили 10 компактних автомобілів, на які варто звернути увагу. Вони розповіли про плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

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Британські експерти назвали найкращі компактні авто з пробігом за ціною до $13 000. До рейтингу увійшли 10 сучасних моделей віком до 5 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку вживаних автомобілів є безліч компактних моделей. Вони чудово підходять для міських поїздок.

Експерти випробували десятки компактних автомобілів з пробігом. Вони виділили 10 моделей, які мають безліч переваг перед конкурентами.

Важливо
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Названо найкращі компактні кросовери вартістю до $20 000 (фото)

Топ 10 найкращих компактних автомобілів з пробігом до $13 000:

10. Opel/Vauxhall Corsa

Opel Corsa Fullscreen
Opel Corsa має безліч переваг за невисоку вартість
Фото: Opel

Opel/Vauxhall Corsa є практичним автомобілем, який доступний на вторинному ринку за невелику ціну. Ця модель також відрізняється комфортною підвіскою для свого класу.

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • комфортна підвіска;
  • низька вартість.

Мінуси:

  • недостатня керованість;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • неприємне керування.

9. Renault Clio

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Renault Clio є дуже економним автомобілем
Фото: Renault

Renault Clio приваблює стильним дизайном. Ще однією особливістю моделі є низький рівень шкідливих викидів та економність.

Плюси:

  • економні двигуни;
  • високий рівень надійності;
  • низький рівень шкідливих викидів.

Мінуси:

  • небагате оснащення в найдешевших комплектаціях;
  • коробка передач іноді працює нестабільно;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

8. Mini Cooper

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Mini Cooper вирізняється унікальним дизайном
Фото: MINI

Mini Cooper має особливий шарм, за який власники цінують цю модель. Також автомобіль має приємне керування та красивий інтер'єр.

Плюси:

  • приємне керування;
  • низька вартість обслуговування.

Мінуси:

  • низький рівень практичності;
  • в інтер'єрі присутні дешеві матеріали.

7. Honda Jazz

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Honda Jazz практичніша за своїх конкурентів
Фото: Honda

Honda Jazz, попри компактні габарити, пропонує дуже високий рівень практичності. Ця модель чудово підходить для сім'ї.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • якісна збірка.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • малопотужні двигуни;
  • неприємне керування.

6. Dacia Sandero

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Dacia Sandero має доступний цінник
Фото: Dacia

Dacia Sandero має великий попит у Європі, завдяки своїй низькій вартості. Ця модель пропонує економні двигуни та високий рівень практичності.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • низький рівень безпеки;
  • мало комплектацій на вибір;
  • погана шумоізоляція.

5. Suzuki Swift

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Suzuki Swift має приємне керування
Фото: Suzuki

Suzuki Swift приваблює приємним керуванням і стильним дизайном. Додайте до цього економні двигуни й ви отримаєте відмінний міський автомобіль.

Плюси:

  • плавна робота двигунів;
  • приємне керування;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • погана шумоізоляція;
  • жорстка підвіска;
  • в інтер'єрі присутні дешеві матеріали.

4. Volkswagen Polo

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Висока вартість Volkswagen Polo не дала моделі піднятися вище в рейтингу
Фото: Volkswagen

Volkswagen Polo вирізняється високим рівнем практичності. Також модель досить тиха під час поїздки.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • просторий інтер'єр;
  • хороша шумоізоляція.

Мінуси:

  • галасливі двигуни;
  • не найякісніша збірка;
  • низький рівень надійності.

3. Skoda Fabia

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Skoda Fabia дешевша за Volkswagen Polo
Фото: Skoda

Skoda Fabia пропонує майже те ж саме, що і Volkswagen Polo, але за нижчу вартість. Експерти навіть визнали цю модель "Автомобілем року" у 2015 році.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • приємне управління;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • в інтер'єрі присутні дешеві матеріали;
  • жорстка підвіска;
  • немає деяких сучасних систем безпеки.

2. Ford Fiesta

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Ford Fiesta приємний в управлінні
Фото: Ford

Ford Fiesta має стильний дизайн та приємне керування. Також модель доступна з потужними двигунами Ecoboos.

Плюси:

  • приємне управління;
  • високий рівень безпеки;
  • є потужні двигуни.

Мінуси:

  • маленький багажник;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • в інтер'єрі присутні дешеві матеріали.
Важливо
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Ford припинив випуск однієї з найпопулярніших своїх моделей: названо причини

1. Seat Ibiza

Seat Ibiza Fullscreen
Seat Ibiza має безліч переваг перед конкурентами
Фото: SEAT

Seat Ibiza став фаворитом британських експертів. Ця модель пропонує все найкраще, що є у сучасних компактних автомобілів.

Плюси:

  • приємне управління;
  • високий рівень практичності;
  • є потужні двигуни.

Мінуси:

  • в інтер'єрі присутні дешеві матеріали;
  • погана шумоізоляція.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найкращі великі кросовери з пробігом за ціною до $25 000.