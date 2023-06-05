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Авто

Названі найкращі великі кросовери вартістю до $25 000 (фото)

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Фото: Peugeot | Peugeot 5008 має безліч переваг перед конкурентами

До рейтингу увійшли 10 великих кросоверів до $25 000, на які варто звернути увагу. Ці автомобілі мають багато переваг перед іншими моделями.

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Британські експерти назвали найкращі великі кросовери з пробігом за ціною до $25 000. До рейтингу увійшли 10 моделей віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку кросоверів є безліч вигідних пропозицій, які підходять для різних покупців. Проте вибрати необхідний автомобіль з пробігом досить складно. Експерти вирішили спростити це завдання.

Після випробувань кількох десятків великих кросоверів з пробігом, експерти виділили 10 найкращих моделей. Вони також розповіли про переваги та недоліки цих авто.

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Названо найкращі сімейні автомобілі 2023 року (фото)

Топ 10 найкращих великих кросоверів з пробігом до $25 000:

10. Lexus NX

Lexus NX Fullscreen
Lexus NX пропонує високий рівень надійності та плавності ходу
Фото: Lexus

Lexus NX має високий рівень надійності, які були підтверджені численними дослідженнями. Також радують відмінна шумоізоляція та висока плавність ходу.

Плюси:

  • високий рівень надійності;
  • розширена гарантія;
  • висока плавність ходу.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • неприємне керування;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

9. Toyota RAV4

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 надійний кросовер з просторим інтер'єром
Фото: Toyota

Toyota RAV4 пропонує високий рівень практичності за низьку вартість. Це надійний автомобіль, який є доступним і в гібридній модифікації.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • зручне керування;
  • розширена гарантія.

Мінуси:

  • недостатньо розкішний;
  • немає потужних двигунів;
  • неприємне керування.

8. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe має місткий багажник та практичний інтер'єр.
Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe є дуже практичним кросовером. Ця модель має місткий багажник, в який поміститься весь багаж.

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • зручна підвіска.

Мінуси:

  • низька ціна при перепродажу;
  • висока витрата палива;
  • мало місця для пасажирів на третьому ряду.

7. Kia Sorento

Kia Sorento Fullscreen
Kia Sorento пропонує багате оснащення
Фото: Kia

Просторий та практичний кросовер Kia Sorento схожий на Hyundai Santa Fe, але має більше переваг. Наприклад, у цієї моделі приємніший інтер'єр.

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • може буксирувати важкі причепи.

Мінуси:

  • незручне кермо;
  • високий рівень шкідливих викидів;
  • неприємне керування.

6. Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross Fullscreen
Citroen C5 Aircross радує гарною шумоізоляцією
Фото: Stellantis

Citroen C5 Aircross відрізняється високою плавністю ходу та непоганою шумоізоляцією. Також радує невисока вартість моделі на вторинному ринку.

Плюси:

  • висока плавність ходу;
  • гарна шумоізоляція;
  • низька витрата палива.

Мінуси:

  • неприємне керування;
  • немає семимісної версії;
  • низький рівень надійності.

5. BMW X3

BMW X3 Fullscreen
BMW X3 відрізняється приємним керуванням та багатим оснащенням
Фото: BMW

BMW X3 є стильним та приємним у керуванні кросовером зі спортивним характером. Також радує багате оснащення моделі у багатьох комплектаціях.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • приємне керування;
  • багате оснащення;
  • зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • немає семимісної версії;
  • жорстка підвіска.

4. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Fullscreen
Skoda Kodiaq пропонує просторий інтер'єр та високий рівень надійності.
Фото: Skoda

Skoda Kodiaq є великим та просторим кросовером. Модель відрізняється високим рівнем надійності та пропонує безліч двигунів на вибір.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • безліч двигунів на вибір;
  • хороше співвідношення ціна-якість.

Мінуси:

  • низька плавність ходу;
  • не найпрактичніший салон.

3. Форд Куга

Ford Kuga Fullscreen
Ford Kuga відрізняється просторим салоном та високим рівнем практичності
Фото: Ford

Стильний та практичний кросовер Ford Kuga пропонує безліч плюсів за невисоку вартість. Ця модель відрізняється просторим салоном та низькою витратою палива.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • низька витрата палива;
  • невисока вартість.

Мінуси:

  • неякісний інтер'єр;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • невеликий багажник.

2. Audi Q5

Audi Q5 Fullscreen
Audi Q5 розкішніше за багатьох своїх конкурентів
Фото: Audi

Audi Q5 пропонує найвищий рівень розкоші в порівнянні з конкурентами. У кросовера є якісний інтер'єр зі зручною інформаційно-розважальною системою.

Плюси:

  • висока плавність ходу;
  • якісний інтер'єр;
  • невисока вартість обслуговування.

Мінуси:

  • неприємне керування;
  • немає семимісної версії;
  • жорстка підвіска.

1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 Fullscreen
Peugeot 5008 дуже практичний та зручний кросовер
Фото: Peugeot

Peugeot 5008 відрізняється високим рівнем практичності та просторим салоном. За словами експертів, у цієї моделі більше переваг, ніж у будь-якого іншого кросовера у рейтингу.

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • приємне керування;
  • зручні сидіння.

Мінуси:

  • небагате оснащення;
  • мало місця над головою;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих уживаних сімейних кросоверів за ціною до $20 000.