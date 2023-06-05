Названі найкращі великі кросовери вартістю до $25 000 (фото)
До рейтингу увійшли 10 великих кросоверів до $25 000, на які варто звернути увагу. Ці автомобілі мають багато переваг перед іншими моделями.
Британські експерти назвали найкращі великі кросовери з пробігом за ціною до $25 000. До рейтингу увійшли 10 моделей віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
На ринку кросоверів є безліч вигідних пропозицій, які підходять для різних покупців. Проте вибрати необхідний автомобіль з пробігом досить складно. Експерти вирішили спростити це завдання.
Після випробувань кількох десятків великих кросоверів з пробігом, експерти виділили 10 найкращих моделей. Вони також розповіли про переваги та недоліки цих авто.
Топ 10 найкращих великих кросоверів з пробігом до $25 000:
10. Lexus NX
Lexus NX має високий рівень надійності, які були підтверджені численними дослідженнями. Також радують відмінна шумоізоляція та висока плавність ходу.
Плюси:
- високий рівень надійності;
- розширена гарантія;
- висока плавність ходу.
Мінуси:
- висока вартість;
- неприємне керування;
- незручна інформаційно-розважальна система.
9. Toyota RAV4
Toyota RAV4 пропонує високий рівень практичності за низьку вартість. Це надійний автомобіль, який є доступним і в гібридній модифікації.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- зручне керування;
- розширена гарантія.
Мінуси:
- недостатньо розкішний;
- немає потужних двигунів;
- неприємне керування.
8. Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe є дуже практичним кросовером. Ця модель має місткий багажник, в який поміститься весь багаж.
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- багате оснащення;
- зручна підвіска.
Мінуси:
- низька ціна при перепродажу;
- висока витрата палива;
- мало місця для пасажирів на третьому ряду.
7. Kia Sorento
Просторий та практичний кросовер Kia Sorento схожий на Hyundai Santa Fe, але має більше переваг. Наприклад, у цієї моделі приємніший інтер'єр.
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- багате оснащення;
- може буксирувати важкі причепи.
Мінуси:
- незручне кермо;
- високий рівень шкідливих викидів;
- неприємне керування.
6. Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross відрізняється високою плавністю ходу та непоганою шумоізоляцією. Також радує невисока вартість моделі на вторинному ринку.
Плюси:
- висока плавність ходу;
- гарна шумоізоляція;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- неприємне керування;
- немає семимісної версії;
- низький рівень надійності.
5. BMW X3
BMW X3 є стильним та приємним у керуванні кросовером зі спортивним характером. Також радує багате оснащення моделі у багатьох комплектаціях.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- приємне керування;
- багате оснащення;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- висока вартість;
- немає семимісної версії;
- жорстка підвіска.
4. Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq є великим та просторим кросовером. Модель відрізняється високим рівнем надійності та пропонує безліч двигунів на вибір.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- безліч двигунів на вибір;
- хороше співвідношення ціна-якість.
Мінуси:
- низька плавність ходу;
- не найпрактичніший салон.
3. Форд Куга
Стильний та практичний кросовер Ford Kuga пропонує безліч плюсів за невисоку вартість. Ця модель відрізняється просторим салоном та низькою витратою палива.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- низька витрата палива;
- невисока вартість.
Мінуси:
- неякісний інтер'єр;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- невеликий багажник.
2. Audi Q5
Audi Q5 пропонує найвищий рівень розкоші в порівнянні з конкурентами. У кросовера є якісний інтер'єр зі зручною інформаційно-розважальною системою.
Плюси:
- висока плавність ходу;
- якісний інтер'єр;
- невисока вартість обслуговування.
Мінуси:
- неприємне керування;
- немає семимісної версії;
- жорстка підвіска.
1. Peugeot 5008
Peugeot 5008 відрізняється високим рівнем практичності та просторим салоном. За словами експертів, у цієї моделі більше переваг, ніж у будь-якого іншого кросовера у рейтингу.
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- приємне керування;
- зручні сидіння.
Мінуси:
- небагате оснащення;
- мало місця над головою;
- незручна інформаційно-розважальна система.
Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих уживаних сімейних кросоверів за ціною до $20 000.