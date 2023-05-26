Британці назвали найкращі вживані кросовери вартістю до $20 000 (фото)
До рейтингу увійшли 10 кросоверів до $20 000, які мають безліч переваг перед іншими моделями. На ці автомобілі варто звернути увагу.
Британські експерти назвали 10 найкращих уживаних сімейних кросоверів за ціною до $20 000. До рейтингу увійшли лише моделі віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Серед кросоверів є безліч моделей, які підходять для різних покупців. Вибрати відповідний автомобіль з пробігом не так і просто, але експерти вирішили спростити це завдання.
Експерти протестували десятки уживаних сімейних кросоверів з пробігом, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. Вони виділили 10 моделей, на які, на їхню думку, варто звернути увагу.
Топ 10 найкращих уживаних кросоверів до $20 000:
10. Nissan Qashqai
Nissan Qashqai залишається популярним вибором для тих, кому потрібен недорогий та місткий кросовер з багатим оснащенням. Також модель приваблює низькими витратами палива.
Плюси:
- непогана шумоізоляція;
- багате оснащення;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- низька надійність;
- жорстка підвіска;
- поганий задній огляд.
9. Renault Kadjar
Renault Kadjar поділяє платформу з Nissan Qashqai, але пропонує більше переваг. Серед них місткий багажник та тиха робота двигунів.
Плюси:
- просторий салон;
- місткий багажник;
- тиха робота двигунів.
Мінуси:
- низька якість збірки;
- погана плавність роботи гальм;
- жорстка підвіска.
8. Audi Q3
Audi Q3 відрізняється від схожих моделей Volkswagen AG якісним інтер'єром та потужнішими двигунами. Крім цього, кросовер доступний у великій кількості комплектацій на вибір.
Плюси:
- висока якість збірки;
- плавна робота двигуна;
- якісний салон
Мінуси:
- мало місця усередині;
- незручні сидіння;
- жорстка підвіска.
7. Toyota C-HR
Toyota C-HR виявився досить приємним в управлінні кросовером. Також модель пропонує широкий перелік оснащення.
Плюси:
- плавна робота двигуна;
- багате оснащення;
- висока якість збірки.
Мінуси:
- шумні двигуни;
- мало місця усередині;
- застаріла інформаційно-розважальна система.
6. Hyundai Tucson
Hyundai Tucson пропонує багато переваг за невисоку вартість. У середні комплектації входять задні датчики паркування, підігрів передніх сидінь та клімат-контроль.
Плюси:
- розширена гарантія;
- багате оснащення;
- низька вартість.
Мінуси:
- дешеві матеріали у салоні;
- жорстка підвіска;
- висока витрата палива.
5. Kia Sportage
Kia Sportage приємно здивував експертів своєю надійністю. Також модель пропонує просторий салон та приємне управління.Важливо
Плюси:
- просторий салон;
- низька вартість;
- приємне керування.
Мінуси:
- шумні двигуни;
- жорстка підвіска;
- відсутність автоматичного екстреного гальмування на деяких версіях.
4. BMW X1
BMW X1 пропонує приємне управління та зручну інформаційно-розважальну систему. Головним недоліком моделі є її найвища вартість.
Плюси:
- приємне керування;
- якісний салон;
- багато місця всередині.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- висока вартість.
3. Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan багато в чому є взірцем для інших сімейних кросоверів. Це практичний автомобіль із багатим оснащенням.
Плюси:
- приємне керування;
- непогана збірка;
- багате оснащення.
Мінуси:
- мало місця для задніх пасажирів (у версії Allspace);
- нудний дизайн.
2. Seat Ateca
Seat Ateca пропонує найкращу керованість у своєму класі. Крім цього кросовер має один з найбільш містких багажників у сегменті.
Плюси:
- просторий салон;
- приємне керування;
- місткий багажник.
Мінуси:
- мало налаштувань для сидінь;
- дешеві матеріали в інтер'єрі;
- високий рівень шкідливих викидів.
1. Skoda Karoq
Skoda Karoq багато в чому схожий на Seat Ateca, але має вищий рівень практичності та комфортну підвіску. Також плюсом моделі є її салон з багатим оснащенням.
Плюси:
- просторий салон;
- комфортна підвіска;
- потужні двигуни.
Мінуси:
- надто м'яка підвіска;
- висока витрата палива;
- незручні сидіння.
Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих гібридних автомобілів.