Названы лучшие большие кроссоверы стоимостью до $25 000 (фото)
В рейтинг вошли 10 больших кроссоверов до $25 000, на которые стоит обратить внимание. Эти автомобили имеют множество преимуществ перед другими моделями.
Британские эксперты назвали лучшие большие кроссоверы с пробегом по цене до $25 000. В рейтинг вошли 10 моделей в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
На рынке подержанных кроссоверов есть множество выгодных предложений, которые подходят для разных покупателей. Тем не менее выбрать подходящий автомобиль с пробегом довольно сложно. Эксперты решили упростить эту задачу.
После испытаний нескольких десятков больших кроссоверов с пробегом, эксперты выделили лучших 10 моделей. Они также рассказали о преимуществах и недостатках этих авто.
ТОП-10 лучших больших кроссоверов с пробегом до $25 000:
10. Lexus NX
Lexus NX обладает высоким уровнем надежности, которые были подтверждены многочисленными исследованиями. Также радуют отличная шумоизоляция и высокая плавность хода.
Плюсы:
- высокий уровень надежности;
- расширенная гарантия;
- высокая плавность хода.
Минусы:
- высокая стоимость;
- неприятное управление;
- неудобная информационно-развлекательная система.
9. Toyota RAV4
Toyota RAV4 предлагает высокий уровень практичности за невысокую стоимость. Это надежный автомобиль, который доступен и в гибридной модификации.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- удобное управление;
- расширенная гарантия.
Минусы:
- недостаточно роскошный;
- нет мощных двигателей;
- неприятное управление.
8. Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe является очень практичным кроссовером. У этой модели вместительный багажник, в который поместится весь багаж.
Плюсы:
- практичный интерьер;
- богатое оснащение;
- комфортная подвеска.
Минусы:
- низкая цена при перепродаже;
- высокий расход топлива;
- мало места для пассажиров на третьем ряду.
7. Kia Sorento
Просторный и практичный кроссовер Kia Sorento похож на Hyundai Santa Fe, но имеет больше преимуществ. Например, у этой модели более приятный интерьер.
Плюсы:
- практичный интерьер;
- богатое оснащение;
- может буксировать тяжелые прицепы.
Минусы:
- неудобное рулевое управление;
- высокий уровень вредных выбросов;
- неприятное управление.
6. Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross отличается высокой плавностью хода и неплохой шумоизоляцией. Также радует невысокая стоимость модели на вторичном рынке.
Плюсы:
- высокая плавность хода;
- хорошая шумоизоляция;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- неприятное управление;
- нет семиместной версии;
- низкий уровень надежности.
5. BMW X3
BMW X3 является стильным и приятным в управлении кроссовером со спортивным характером. Также радует богатое оснащение модели во многих комплектациях.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- приятное управление;
- богатое оснащение;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- высокая стоимость;
- нет семиместной версии;
- жесткая подвеска.
4. Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq является большим и просторным кроссовером. Модель отличается высоким уровнем надежности и предлагает множество двигателей на выбор.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- множество двигателей на выбор;
- хорошее соотношение цена-качество.
Минусы:
- низкая плавность хода;
- не самый практичный салон.
3. Ford Kuga
Стильный и практичный кроссовер Ford Kuga предлагает множество плюсов за невысокую стоимость. Эта модель отличается просторным салоном и низким расходом топлива.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- низкий расход топлива;
- невысокая стоимость.
Минусы:
- некачественный интерьер;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- небольшой багажник.
2. Audi Q5
Audi Q5 предлагает высокий уровень роскоши в сравнении с конкурентами. У кроссовера есть качественный интерьер с удобной информационно-развлекательной системой.
Плюсы:
- высокая плавность хода;
- качественный интерьер;
- невысокая стоимость обслуживания.
Минусы:
- неприятное управление;
- нет семиместной версии;
- жесткая подвеска.
1. Peugeot 5008
Peugeot 5008 отличается высоким уровнем практичности и просторным салоном. По словам экспертов, у этой модели больше преимуществ, чем у любого другого кроссовера в рейтинге.
Плюсы:
- практичный интерьер;
- приятное управление;
- удобные сиденья.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- мало места над головой;
- неудобная информационно-развлекательная система.
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших подержанных семейных кроссоверов по цене до $20 000.