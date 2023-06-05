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Названы лучшие большие кроссоверы стоимостью до $25 000 (фото)

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Фото: Peugeot | Peugeot 5008 имеет множество преимуществ перед конкурентами

В рейтинг вошли 10 больших кроссоверов до $25 000, на которые стоит обратить внимание. Эти автомобили имеют множество преимуществ перед другими моделями.

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Британские эксперты назвали лучшие большие кроссоверы с пробегом по цене до $25 000. В рейтинг вошли 10 моделей в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке подержанных кроссоверов есть множество выгодных предложений, которые подходят для разных покупателей. Тем не менее выбрать подходящий автомобиль с пробегом довольно сложно. Эксперты решили упростить эту задачу.

После испытаний нескольких десятков больших кроссоверов с пробегом, эксперты выделили лучших 10 моделей. Они также рассказали о преимуществах и недостатках этих авто.

Важно
Названы лучшие семейные автомобили 2023 года (фото)
Названы лучшие семейные автомобили 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших больших кроссоверов с пробегом до $25 000:

10. Lexus NX

Lexus NX Fullscreen
Lexus NX предлагает высокий уровень надежности и плавности хода
Фото: Lexus

Lexus NX обладает высоким уровнем надежности, которые были подтверждены многочисленными исследованиями. Также радуют отличная шумоизоляция и высокая плавность хода.

Плюсы:

  • высокий уровень надежности;
  • расширенная гарантия;
  • высокая плавность хода.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • неприятное управление;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

9. Toyota RAV4

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 надежный кроссовер с просторным интерьером
Фото: Toyota

Toyota RAV4 предлагает высокий уровень практичности за невысокую стоимость. Это надежный автомобиль, который доступен и в гибридной модификации.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • удобное управление;
  • расширенная гарантия.

Минусы:

  • недостаточно роскошный;
  • нет мощных двигателей;
  • неприятное управление.

8. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe имеет вместительный багажник и практичный интерьер
Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe является очень практичным кроссовером. У этой модели вместительный багажник, в который поместится весь багаж.

Плюсы:

  • практичный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • комфортная подвеска.

Минусы:

  • низкая цена при перепродаже;
  • высокий расход топлива;
  • мало места для пассажиров на третьем ряду.

7. Kia Sorento

Kia Sorento Fullscreen
Kia Sorento предлагает богатое оснащение
Фото: Kia

Просторный и практичный кроссовер Kia Sorento похож на Hyundai Santa Fe, но имеет больше преимуществ. Например, у этой модели более приятный интерьер.

Плюсы:

  • практичный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • может буксировать тяжелые прицепы.

Минусы:

  • неудобное рулевое управление;
  • высокий уровень вредных выбросов;
  • неприятное управление.

6. Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross Fullscreen
Citroen C5 Aircross радует хорошей шумоизоляцией
Фото: Stellantis

Citroen C5 Aircross отличается высокой плавностью хода и неплохой шумоизоляцией. Также радует невысокая стоимость модели на вторичном рынке.

Плюсы:

  • высокая плавность хода;
  • хорошая шумоизоляция;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • неприятное управление;
  • нет семиместной версии;
  • низкий уровень надежности.

5. BMW X3

BMW X3 Fullscreen
BMW X3 отличается приятным управлением и богатым оснащением
Фото: BMW

BMW X3 является стильным и приятным в управлении кроссовером со спортивным характером. Также радует богатое оснащение модели во многих комплектациях.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • приятное управление;
  • богатое оснащение;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • нет семиместной версии;
  • жесткая подвеска.

4. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Fullscreen
Skoda Kodiaq предлагает просторный интерьер и высокий уровень надежности
Фото: Skoda

Skoda Kodiaq является большим и просторным кроссовером. Модель отличается высоким уровнем надежности и предлагает множество двигателей на выбор.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • множество двигателей на выбор;
  • хорошее соотношение цена-качество.

Минусы:

  • низкая плавность хода;
  • не самый практичный салон.

3. Ford Kuga

Ford Kuga Fullscreen
Ford Kuga отличается просторным салоном и высоким уровнем практичности
Фото: Ford

Стильный и практичный кроссовер Ford Kuga предлагает множество плюсов за невысокую стоимость. Эта модель отличается просторным салоном и низким расходом топлива.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • низкий расход топлива;
  • невысокая стоимость.

Минусы:

  • некачественный интерьер;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • небольшой багажник.

2. Audi Q5

Audi Q5 Fullscreen
Audi Q5 роскошнее многих своих конкурентов
Фото: Audi

Audi Q5 предлагает высокий уровень роскоши в сравнении с конкурентами. У кроссовера есть качественный интерьер с удобной информационно-развлекательной системой.

Плюсы:

  • высокая плавность хода;
  • качественный интерьер;
  • невысокая стоимость обслуживания.

Минусы:

  • неприятное управление;
  • нет семиместной версии;
  • жесткая подвеска.

1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 Fullscreen
Peugeot 5008 очень практичный и удобный кроссовер
Фото: Peugeot

Peugeot 5008 отличается высоким уровнем практичности и просторным салоном. По словам экспертов, у этой модели больше преимуществ, чем у любого другого кроссовера в рейтинге.

Плюсы:

  • практичный интерьер;
  • приятное управление;
  • удобные сиденья.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • мало места над головой;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших подержанных семейных кроссоверов по цене до $20 000.