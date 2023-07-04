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Авто

Названо найкращі компактні кросовери вартістю до $20 000 (фото)

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Фото: SEAT | Seat Arona вирізняється комфортною підвіскою та містким багажником

До рейтингу увійшли 10 компактних кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці автомобілі мають безліч переваг перед конкурентами.

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Британські експерти назвали найкращі компактні кросовери з пробігом за ціною до $20 000. До рейтингу увійшли 10 моделей віком до 5 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Серед уживаних кросоверів є безліч пропозицій, які підходять для різних покупців. Обрати відповідний автомобіль з пробігом досить важко, але експерти вирішили спростити це завдання.

Експерти випробували десятки компактних кросоверів з пробігом. Вони виділили 10 найкращих моделей, а також розповіли про переваги та недоліки цих авто.

Важливо
Названі найкращі великі кросовери вартістю до $25 000 (фото)
Названі найкращі великі кросовери вартістю до $25 000 (фото)

Топ 10 найкращих компактних кросоверів з пробігом до $20 000:

10. Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross Fullscreen
Citroen C3 Aircross виділяється незвичайним дизайном
Фото: Citroen

Citroen C3 Aircross виділяється незвичайним дизайном. Також перевагою цього кросовера є його низька вартість порівняно з конкурентами.

Плюси:

  • є потужні двигуни;
  • зручні сидіння;
  • високий рівень безпеки.

Мінуси:

  • низька якість інтер'єру;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • неприємне керування.

9. Renault Captur

Renault Captur Fullscreen
Renault Captur приваблює багатим оснащенням і низькою вартістю
Фото: Renault

Renault Captur має великий попит на вторинному ринку завдяки своєму стильному дизайну та невисокій вартості. Ще одним плюсом є наявність економних двигунів з дуже низькою витратою палива.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • низька вартість;
  • задні сидіння швидко складаються.

Мінуси:

  • малопотужні двигуни;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • неприємне керування.

8. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis Fullscreen
Suzuki Ignis дуже економний кросовер
Фото: Suzuki

Дуже низька витрата палива та компактні розміри — головні особливості Suzuki Ignis. Цей кросовер не такий просторий як конкуренти, але він має приємне керування і доступний з повним приводом.

Плюси:

  • високий рівень практичності;
  • багате оснащення;
  • приємне керування.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • низька якість інтер'єру;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

7. Mini Countryman

Mini Countryman Fullscreen
Mini Countryman вирізняється унікальним стилем
Фото: MINI

Mini Countryman має унікальний шарм, який вигідно виділяє його на тлі конкурентів. Головною особливістю моделі є приємне керування та стильний дизайн.

Плюси:

  • приємне управління;
  • потужні двигуни;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • висока вартість.

6. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara Fullscreen
Suzuki Vitara доступний з повним приводом
Фото: Suzuki

Suzuki Vitara вирізняється високим рівнем практичності та наявністю системи повного приводу. Ця модель підходить не тільки для міста, а й бездоріжжя.

Плюси:

  • приємне управління;
  • високий рівень практичності;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • високий рівень шкідливих викидів;
  • дизельні двигуни занадто гучні;
  • низька якість інтер'єру.

5. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross Fullscreen
Volkswagen T-Cross отримав приємне керування
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross має приємне керування та дуже місткий. Також радує високий рівень безпеки моделі.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • високий рівень безпеки;
  • приємне керування.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • низька якість інтер'єру;
  • конкуренти пропонують багатше оснащення.
Важливо
Названі преміальні авто й кросовери з найнижчою реальною витратою палива (фото)
Названі преміальні авто й кросовери з найнижчою реальною витратою палива (фото)

4. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq Fullscreen
Skoda Kamiq має приємне керування
Фото: Skoda

Skoda Kamiq має більш приємне керування порівняно з Volkswagen T-Cross і м'якшу підвіску. Інтер'єр також відчувається дорожчим.

Плюси:

  • високий рівень практичності;
  • якісний інтер'єр;
  • комфортна підвіска.

Мінуси:

  • погане регулювання задніх сидінь;
  • конкуренти пропонують багатше оснащення;
  • низька посадка водія.

3. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc Fullscreen
Volkswagen T-Roc комфортніший і практичніший, ніж T-Cross
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc пропонує більше плюсів, ніж T-Cross. Головною перевагою моделі є якісніший інтер'єр і багатше оснащення.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • високий рівень безпеки;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • низька якість інтер'єру на ранніх автомобілях;
  • незручна навігація;
  • конкуренти пропонують багатше оснащення.

2. Audi Q2

Audi Q2 Fullscreen
Audi Q2 розкішніший за своїх конкурентів
Фото: Audi

Audi Q2 пропонує вищий рівень розкоші порівняно з конкурентами. Також модель виділяється стильним дизайном.

Плюси:

  • якісний інтер'єр;
  • зручне управління;
  • зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

  • не такий просторий як конкуренти;
  • жорстка підвіска;
  • повний привід доступний тільки в топових комплектаціях.

1. Seat Arona

Seat Arona Fullscreen
Seat Arona має безліч переваг перед конкурентами
Фото: SEAT

Експерти визнали Seat Arona найкращим компактним кросовером у своєму ціновому сегменті. У моделі безліч переваг, які виділяють її на тлі конкурентів.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • місткий багажник;
  • потужні двигуни.

Мінуси:

  • низька якість інтер'єру;
  • галасливі дизельні двигуни;
  • погана шумоізоляція.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найкращі сімейні автомобілі 2023 року.