Названо найкращі компактні кросовери вартістю до $20 000 (фото)
До рейтингу увійшли 10 компактних кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці автомобілі мають безліч переваг перед конкурентами.
Британські експерти назвали найкращі компактні кросовери з пробігом за ціною до $20 000. До рейтингу увійшли 10 моделей віком до 5 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Серед уживаних кросоверів є безліч пропозицій, які підходять для різних покупців. Обрати відповідний автомобіль з пробігом досить важко, але експерти вирішили спростити це завдання.
Експерти випробували десятки компактних кросоверів з пробігом. Вони виділили 10 найкращих моделей, а також розповіли про переваги та недоліки цих авто.
Топ 10 найкращих компактних кросоверів з пробігом до $20 000:
10. Citroen C3 Aircross
Citroen C3 Aircross виділяється незвичайним дизайном. Також перевагою цього кросовера є його низька вартість порівняно з конкурентами.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- зручні сидіння;
- високий рівень безпеки.
Мінуси:
- низька якість інтер'єру;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- неприємне керування.
9. Renault Captur
Renault Captur має великий попит на вторинному ринку завдяки своєму стильному дизайну та невисокій вартості. Ще одним плюсом є наявність економних двигунів з дуже низькою витратою палива.
Плюси:
- багате оснащення;
- низька вартість;
- задні сидіння швидко складаються.
Мінуси:
- малопотужні двигуни;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- неприємне керування.
8. Suzuki Ignis
Дуже низька витрата палива та компактні розміри — головні особливості Suzuki Ignis. Цей кросовер не такий просторий як конкуренти, але він має приємне керування і доступний з повним приводом.
Плюси:
- високий рівень практичності;
- багате оснащення;
- приємне керування.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- низька якість інтер'єру;
- незручна інформаційно-розважальна система.
7. Mini Countryman
Mini Countryman має унікальний шарм, який вигідно виділяє його на тлі конкурентів. Головною особливістю моделі є приємне керування та стильний дизайн.
Плюси:
- приємне управління;
- потужні двигуни;
- місткий багажник.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- висока вартість.
6. Suzuki Vitara
Suzuki Vitara вирізняється високим рівнем практичності та наявністю системи повного приводу. Ця модель підходить не тільки для міста, а й бездоріжжя.
Плюси:
- приємне управління;
- високий рівень практичності;
- багате оснащення.
Мінуси:
- високий рівень шкідливих викидів;
- дизельні двигуни занадто гучні;
- низька якість інтер'єру.
5. Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross має приємне керування та дуже місткий. Також радує високий рівень безпеки моделі.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- високий рівень безпеки;
- приємне керування.
Мінуси:
- висока вартість;
- низька якість інтер'єру;
- конкуренти пропонують багатше оснащення.
4. Skoda Kamiq
Skoda Kamiq має більш приємне керування порівняно з Volkswagen T-Cross і м'якшу підвіску. Інтер'єр також відчувається дорожчим.
Плюси:
- високий рівень практичності;
- якісний інтер'єр;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- погане регулювання задніх сидінь;
- конкуренти пропонують багатше оснащення;
- низька посадка водія.
3. Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc пропонує більше плюсів, ніж T-Cross. Головною перевагою моделі є якісніший інтер'єр і багатше оснащення.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- високий рівень безпеки;
- місткий багажник.
Мінуси:
- низька якість інтер'єру на ранніх автомобілях;
- незручна навігація;
- конкуренти пропонують багатше оснащення.
2. Audi Q2
Audi Q2 пропонує вищий рівень розкоші порівняно з конкурентами. Також модель виділяється стильним дизайном.
Плюси:
- якісний інтер'єр;
- зручне управління;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- не такий просторий як конкуренти;
- жорстка підвіска;
- повний привід доступний тільки в топових комплектаціях.
1. Seat Arona
Експерти визнали Seat Arona найкращим компактним кросовером у своєму ціновому сегменті. У моделі безліч переваг, які виділяють її на тлі конкурентів.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- місткий багажник;
- потужні двигуни.
Мінуси:
- низька якість інтер'єру;
- галасливі дизельні двигуни;
- погана шумоізоляція.
Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найкращі сімейні автомобілі 2023 року.