Названо найкращі компактні кросовери вартістю до $20 000 (фото)

До рейтингу увійшли 10 компактних кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці автомобілі мають безліч переваг перед конкурентами.

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Британські експерти назвали найкращі компактні кросовери з пробігом за ціною до $20 000. До рейтингу увійшли 10 моделей віком до 5 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Серед уживаних кросоверів є безліч пропозицій, які підходять для різних покупців. Обрати відповідний автомобіль з пробігом досить важко, але експерти вирішили спростити це завдання.

Експерти випробували десятки компактних кросоверів з пробігом. Вони виділили 10 найкращих моделей, а також розповіли про переваги та недоліки цих авто.

Важливо

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Топ 10 найкращих компактних кросоверів з пробігом до $20 000:

10. Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross виділяється незвичайним дизайном Фото: Citroen

Citroen C3 Aircross виділяється незвичайним дизайном. Також перевагою цього кросовера є його низька вартість порівняно з конкурентами.

Плюси:

є потужні двигуни;

зручні сидіння;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

низька якість інтер'єру;

незручна інформаційно-розважальна система;

неприємне керування.

9. Renault Captur

Renault Captur приваблює багатим оснащенням і низькою вартістю Фото: Renault

Renault Captur має великий попит на вторинному ринку завдяки своєму стильному дизайну та невисокій вартості. Ще одним плюсом є наявність економних двигунів з дуже низькою витратою палива.

Плюси:

багате оснащення;

низька вартість;

задні сидіння швидко складаються.

Мінуси:

малопотужні двигуни;

мало місця на задньому ряду сидінь;

неприємне керування.

8. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis дуже економний кросовер Фото: Suzuki

Дуже низька витрата палива та компактні розміри — головні особливості Suzuki Ignis. Цей кросовер не такий просторий як конкуренти, але він має приємне керування і доступний з повним приводом.

Плюси:

високий рівень практичності;

багате оснащення;

приємне керування.

Мінуси:

жорстка підвіска;

низька якість інтер'єру;

незручна інформаційно-розважальна система.

7. Mini Countryman

Mini Countryman вирізняється унікальним стилем Фото: MINI

Mini Countryman має унікальний шарм, який вигідно виділяє його на тлі конкурентів. Головною особливістю моделі є приємне керування та стильний дизайн.

Плюси:

приємне управління;

потужні двигуни;

місткий багажник.

Мінуси:

жорстка підвіска;

мало місця на задньому ряду сидінь;

висока вартість.

6. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara доступний з повним приводом Фото: Suzuki

Suzuki Vitara вирізняється високим рівнем практичності та наявністю системи повного приводу. Ця модель підходить не тільки для міста, а й бездоріжжя.

Плюси:

приємне управління;

високий рівень практичності;

багате оснащення.

Мінуси:

високий рівень шкідливих викидів;

дизельні двигуни занадто гучні;

низька якість інтер'єру.

5. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross отримав приємне керування Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross має приємне керування та дуже місткий. Також радує високий рівень безпеки моделі.

Плюси:

просторий інтер'єр;

високий рівень безпеки;

приємне керування.

Мінуси:

висока вартість;

низька якість інтер'єру;

конкуренти пропонують багатше оснащення.

Важливо

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4. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq має приємне керування Фото: Skoda

Skoda Kamiq має більш приємне керування порівняно з Volkswagen T-Cross і м'якшу підвіску. Інтер'єр також відчувається дорожчим.

Плюси:

високий рівень практичності;

якісний інтер'єр;

комфортна підвіска.

Мінуси:

погане регулювання задніх сидінь;

конкуренти пропонують багатше оснащення;

низька посадка водія.

3. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc комфортніший і практичніший, ніж T-Cross Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc пропонує більше плюсів, ніж T-Cross. Головною перевагою моделі є якісніший інтер'єр і багатше оснащення.

Плюси:

комфортна підвіска;

високий рівень безпеки;

місткий багажник.

Мінуси:

низька якість інтер'єру на ранніх автомобілях;

незручна навігація;

конкуренти пропонують багатше оснащення.

2. Audi Q2

Audi Q2 розкішніший за своїх конкурентів Фото: Audi

Audi Q2 пропонує вищий рівень розкоші порівняно з конкурентами. Також модель виділяється стильним дизайном.

Плюси:

якісний інтер'єр;

зручне управління;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

не такий просторий як конкуренти;

жорстка підвіска;

повний привід доступний тільки в топових комплектаціях.

1. Seat Arona

Seat Arona має безліч переваг перед конкурентами Фото: SEAT

Експерти визнали Seat Arona найкращим компактним кросовером у своєму ціновому сегменті. У моделі безліч переваг, які виділяють її на тлі конкурентів.

Плюси:

комфортна підвіска;

місткий багажник;

потужні двигуни.

Мінуси:

низька якість інтер'єру;

галасливі дизельні двигуни;

погана шумоізоляція.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найкращі сімейні автомобілі 2023 року.