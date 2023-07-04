Названы лучшие компактные кроссоверы стоимостью до $20 000 (фото)
В рейтинг вошли 10 компактных кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти автомобили имеют множество преимуществ перед конкурентами.
Британские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы с пробегом по цене до $20 000. В рейтинг вошли 10 моделей в возрасте до 5 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Среди подержанных кроссоверов есть множество предложений, которые подходят для разных покупателей. Выбрать подходящий автомобиль с пробегом довольно трудно, но эксперты решили упростить эту задачу.
Эксперты испытали десятки компактных кроссоверов с пробегом. Они выделили 10 лучших моделей, а также рассказали о преимуществах и недостатках этих авто.
ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом до $20 000:
10. Citroen C3 Aircross
Citroen C3 Aircross выделяется необычным дизайном. Также преимуществом этого кроссовера является его низкая стоимость в сравнении с конкурентами.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- удобные сиденья;
- высокий уровень безопасности.
Минусы:
- низкое качество интерьера;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- неприятное управление.
9. Renault Captur
Renault Captur пользуется большим спросом на вторичном рынке благодаря своему стильному дизайну и невысокой стоимости. Еще одним плюсом является наличие экономных двигателей с очень низким расходом топлива.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- низкая стоимость;
- задние сиденья быстро складываются.
Минусы:
- маломощные двигатели;
- мало места на заднем ряду сидений;
- неприятное управление.
8. Suzuki Ignis
Очень низкий расход топлива и компактные размеры — главные особенности Suzuki Ignis. Этот кроссовер не такой просторный как конкуренты, но он обладает приятным управлением и доступен с полным приводом.
Плюсы:
- высокий уровень практичности;
- богатое оснащение;
- приятное управление.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- низкое качество интерьера;
- неудобная информационно-развлекательная система.
7. Mini Countryman
Mini Countryman обладает особым шармом, который выгодно выделяет его на фоне конкурентов. Главной особенностью модели является приятное управление и стильный дизайн.
Плюсы:
- приятное управление;
- мощные двигатели;
- вместительный багажник.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- мало места на заднем ряду сидений;
- высокая стоимость.
6. Suzuki Vitara
Suzuki Vitara отличается высоким уровнем практичности и наличием системы полного привода. Эта модель подходит не только для города, но и бездорожья.
Плюсы:
- приятное управление;
- высокий уровень практичности;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокий уровень вредных выбросов;
- дизельные двигатели слишком шумные;
- низкое качество интерьера.
5. Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross имеет приятное управление и очень вместительный. Также радует высокий уровень безопасности модели.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- высокий уровень безопасности;
- приятное управление.
Минусы:
- высокая стоимость;
- низкое качество интерьера;
- конкуренты предлагают более богатое оснащение.
4. Skoda Kamiq
Skoda Kamiq имеет более приятое управление в сравнении с Volkswagen T-Cross и более мягкую подвеску. Интерьер также ощущается более дорогим.
Плюсы:
- высокий уровень практичности;
- качественный интерьер;
- комфортная подвеска.
Минусы:
- плохая регулировка задних сидений;
- конкуренты предлагают более богатое оснащение;
- низкая посадка водителя.
3. Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc предлагает больше плюсов, чем T-Cross. Главным преимуществом модели является более качественный интерьер и богатое оснащение.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- высокий уровень безопасности;
- вместительный багажник.
Минусы:
- низкое качество интерьера на ранних автомобилях;
- неудобная навигация;
- конкуренты предлагают более богатое оснащение.
2. Audi Q2
Audi Q2 предлагает более высокий уровень роскоши в сравнении с конкурентами. Также модель выделяется стильным дизайном.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- удобное управление;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- не такой просторный как конкуренты;
- жесткая подвеска;
- полный привод доступен только в топовых комплектациях.
1. Seat Arona
Эксперты признали Seat Arona лучшим компактным кроссовером в своем ценовом сегменте. У модели множество преимуществ, которые выделяют ее на фоне конкурентов.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- вместительный багажник;
- мощные двигатели.
Минусы:
- низкое качество интерьера;
- шумные дизельные двигатели;
- плохая шумоизоляция.
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