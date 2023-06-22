Названо найнадійніші та найненадійніші компактні авто з пробігом (фото)

Експерти опитали близько 25 тисяч власників компактних автомобілів з пробігом про їхній досвід експлуатації. Складено рейтинг надійності 41 авто віком від 6 до 20 років.

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Британські експерти назвали найнадійніші компактні авто з пробігом віком до 20 років. Також згадали моделі, які ламаються частіше за інших. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Експерти спільно зі страховою компанією MotorEasy провели дослідження та поспілкувалися з власниками компактних автомобілів. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки складним виявився ремонт.

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Кожній моделі було присвоєно свій рейтинг надійності за шкалою до 100%. У ньому враховувалися тільки ті поломки, які виникали за останні 24 місяці експлуатації авто.

Honda Jazz очолила рейтинг надійності компактних авто з пробігом Фото: Honda

Рейтинг надійності компактних автомобілів з пробігом:

Honda Jazz (2015-2020) — 100%. Toyota Yaris (2011-2020) — 98,6%. Suzuki Swift (2010-2017) — 98,1%. Hyundai iX20 (2010-2019) — 97.0%. Volkswagen Up (2012-наш час) — 96.9%. Mazda 2 (2007-2015) — 95.5%. Honda Jazz (2008-2015) — 94.3%. Skoda Citigo (2012-2020) — 93.3%. Citroen C1 (2014-наш час) — 93.3%. Hyundai i10 (2014-2020) — 92.8%. Kia Rio (2011-2017) — 92.6%. Kia Picanto (2011-2017) — 92.2%. Dacia Sandero (2013-2020) — 92,1%. Nissan Micra (2002-2010) — 92,0%. Toyota Yaris (2006-2011) — 91.9%. Mini Hatchback (бензин) (2014-наш час) — 90.4%. Skoda Fabia (2015-2021) — 90.3%. Audi A1 (2010-2018) — 90.1%. Hyundai i20 (2009-2015) — 90.0%. Peugeot 207 (2006-2012) — 89,2%. Volkswagen Polo (2009-2017) — 88,7%. Hyundai i20 (2015-2020) — 88.1%. Ford Fiesta (бензин) (2008-2017) — 87.4%. Vauxhall/Opel Corsa (2014-2019) — 86.6%. Hyundai i10 (2008-2013) — 85.3%. Nissan Note (2006-2013) — 84.9%. Fiat Panda (2012-наш час) — 84.1%. Peugeot 208 (2012-2019) — 82.5%. Skoda Fabia (2007-2014) — 82.4%. Nissan Note (2013-2017) — 79.0%. Renault Clio (2013-2019) — 78,4%. Seat Ibiza (2008-2017) — 77.4%. Fiat 500 (2008-наш час) — 76.7%. Honda Jazz (2001-2008) — 75.8%. Vauxhall/Opel Corsa (2006-2014) — 73.0%. Mini Hatchback (дизель) (2014-наш час) — 71.6%. Mini Hatchback (2007-2014) — 71.5%. Ford Fiesta (дизель) (2008-2017) — 70.3%. Nissan Micra (2010-2016) — 66.4%. Ford Fiesta (2002-2008) — 65.5%. Citroën C3 (2010-2016) — 53.0%.

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