Названы самые надежные и самые ненадежные компактные авто с пробегом (фото)

Эксперты опросили около 25 тысяч владельцев компактных автомобилей с пробегом об их опыте эксплуатации. Составлен рейтинг надежности 41 авто в возрасте от 6 до 20 лет.

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Британские эксперты назвали самые надежные компактные авто с пробегом в возрасте до 20 лет. Также упомянули модели, которые ломаются чаще остальных. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Эксперты совместно со страховой компанией MotorEasy провели исследование и пообщались с владельцами компактных автомобилей. Водители рассказали, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих авто и насколько сложным оказался ремонт.

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Каждой модели был присвоен свой рейтинг надежности по шкале до 100%. В нем учитывались только те поломки, которые возникали за последние 24 месяца эксплуатации авто.

Honda Jazz возглавила рейтинг надежности компактных авто с пробегом Фото: Honda

Рейтинг надежности компактных автомобилей с пробегом:

Honda Jazz (2015-2020) — 100%. Toyota Yaris (2011-2020) — 98.6%. Suzuki Swift (2010-2017) — 98.1%. Hyundai iX20 (2010-2019) — 97.0%. Volkswagen Up (2012-наше время) — 96.9%. Mazda 2 (2007-2015) — 95.5%. Honda Jazz (2008-2015) — 94.3%. Skoda Citigo (2012-2020) — 93.3%. Citroen C1 (2014-наше время) — 93.3%. Hyundai i10 (2014-2020) — 92.8%. Kia Rio (2011-2017) — 92.6%. Kia Picanto (2011-2017) — 92.2%. Dacia Sandero (2013-2020) — 92.1%. Nissan Micra (2002-2010) — 92.0%. Toyota Yaris (2006-2011) — 91.9%. Mini Hatchback (бензин) (2014-наше время) — 90.4%. Skoda Fabia (2015-2021) — 90.3%. Audi A1 (2010-2018) — 90.1%. Hyundai i20 (2009-2015) — 90.0%. Peugeot 207 (2006-2012) — 89.2%. Volkswagen Polo (2009-2017) — 88.7%. Hyundai i20 (2015-2020) — 88.1%. Ford Fiesta (бензин) (2008-2017) — 87.4%. Vauxhall/Opel Corsa (2014-2019) — 86.6%. Hyundai i10 (2008-2013) — 85.3%. Nissan Note (2006-2013) — 84.9%. Fiat Panda (2012-наше время) — 84.1%. Peugeot 208 (2012-2019) — 82.5%. Skoda Fabia (2007-2014) — 82.4%. Nissan Note (2013-2017) — 79.0%. Renault Clio (2013-2019) — 78.4%. Seat Ibiza (2008-2017) — 77.4%. Fiat 500 (2008-наше время) — 76.7%. Honda Jazz (2001-2008) — 75.8%. Vauxhall/Opel Corsa (2006-2014) — 73.0%. Mini Hatchback (дизель) (2014-наше время) — 71.6%. Mini Hatchback (2007-2014) — 71.5%. Ford Fiesta (дизель) (2008-2017) — 70.3%. Nissan Micra (2010-2016) — 66.4%. Ford Fiesta (2002-2008) — 65.5%. Citroën C3 (2010-2016) — 53.0%.

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