Названы самые надежные и самые ненадежные компактные авто с пробегом (фото)
Эксперты опросили около 25 тысяч владельцев компактных автомобилей с пробегом об их опыте эксплуатации. Составлен рейтинг надежности 41 авто в возрасте от 6 до 20 лет.
Британские эксперты назвали самые надежные компактные авто с пробегом в возрасте до 20 лет. Также упомянули модели, которые ломаются чаще остальных. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Эксперты совместно со страховой компанией MotorEasy провели исследование и пообщались с владельцами компактных автомобилей. Водители рассказали, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих авто и насколько сложным оказался ремонт.Важно
Каждой модели был присвоен свой рейтинг надежности по шкале до 100%. В нем учитывались только те поломки, которые возникали за последние 24 месяца эксплуатации авто.
Рейтинг надежности компактных автомобилей с пробегом:
- Honda Jazz (2015-2020) — 100%.
- Toyota Yaris (2011-2020) — 98.6%.
- Suzuki Swift (2010-2017) — 98.1%.
- Hyundai iX20 (2010-2019) — 97.0%.
- Volkswagen Up (2012-наше время) — 96.9%.
- Mazda 2 (2007-2015) — 95.5%.
- Honda Jazz (2008-2015) — 94.3%.
- Skoda Citigo (2012-2020) — 93.3%.
- Citroen C1 (2014-наше время) — 93.3%.
- Hyundai i10 (2014-2020) — 92.8%.
- Kia Rio (2011-2017) — 92.6%.
- Kia Picanto (2011-2017) — 92.2%.
- Dacia Sandero (2013-2020) — 92.1%.
- Nissan Micra (2002-2010) — 92.0%.
- Toyota Yaris (2006-2011) — 91.9%.
- Mini Hatchback (бензин) (2014-наше время) — 90.4%.
- Skoda Fabia (2015-2021) — 90.3%.
- Audi A1 (2010-2018) — 90.1%.
- Hyundai i20 (2009-2015) — 90.0%.
- Peugeot 207 (2006-2012) — 89.2%.
- Volkswagen Polo (2009-2017) — 88.7%.
- Hyundai i20 (2015-2020) — 88.1%.
- Ford Fiesta (бензин) (2008-2017) — 87.4%.
- Vauxhall/Opel Corsa (2014-2019) — 86.6%.
- Hyundai i10 (2008-2013) — 85.3%.
- Nissan Note (2006-2013) — 84.9%.
- Fiat Panda (2012-наше время) — 84.1%.
- Peugeot 208 (2012-2019) — 82.5%.
- Skoda Fabia (2007-2014) — 82.4%.
- Nissan Note (2013-2017) — 79.0%.
- Renault Clio (2013-2019) — 78.4%.
- Seat Ibiza (2008-2017) — 77.4%.
- Fiat 500 (2008-наше время) — 76.7%.
- Honda Jazz (2001-2008) — 75.8%.
- Vauxhall/Opel Corsa (2006-2014) — 73.0%.
- Mini Hatchback (дизель) (2014-наше время) — 71.6%.
- Mini Hatchback (2007-2014) — 71.5%.
- Ford Fiesta (дизель) (2008-2017) — 70.3%.
- Nissan Micra (2010-2016) — 66.4%.
- Ford Fiesta (2002-2008) — 65.5%.
- Citroën C3 (2010-2016) — 53.0%.
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