Названі найнадійніші та найненадійніші кросовери віком до 10 років (фото)
Експерти опитали десятки тисяч власників кросоверів з пробігом про їхній досвід експлуатації своїх авто. Всього виділили 14 моделей з високою надійністю та 5 автомобілів, яких краще уникати.
Британські експерти назвали найнадійніші кросовери з пробігом у всіх класах віком до десяти років. Також визначили п'ять моделей, які ламаються найчастіше. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Експерти спільно зі страховою компанією MotorEasy опитали десятки тисяч власників кросоверів. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки складним виявився ремонт.
У рейтингу враховувалися поломки, які виникали протягом останніх 24 місяців експлуатації авто. На основі цих даних, кожна модель отримала свій рейтинг надійності.
Найнадійніші кросовери віком до 10 років:
14. Volkswagen Tiguan
Рейтинг надійності: 71,7%
Роки випуску: 2007 — 2016
У 34% власників Volkswagen Tiguan траплялися поломки під час експлуатації. Проте більшість з них вдалося усунути швидко та недорого.
13. Hyundai Tucson
Рейтинг надійності: 73,0%
Роки випуску: 2015 — 2020
Кросовер Hyundai Tucson найчастіше страждає через поломки, пов'язані з електронікою. Ще одним слабким місцем моделі є коробка передач.
12. Nissan Qashqai (дизель)
Рейтинг надійності: 74,0%
Роки випуску: 2014 — 2021
Nissan Qashqai другого покоління виявився досить надійним кросовером, особливо дизельна версія. Найпоширенішою проблемою моделі є кондиціонер.
11. Renault Kadjar
Рейтинг надійності: 74,1%
Роки випуску: 2015 — наш час
Близько 32% власників Renault Kadjar стикалися з поломками під час експлуатації за останні 24 місяці. Попри це, більшість поломок вдавалося усунути всього за кілька днів.
10. Volkswagen Tiguan
Рейтинг надійності: 74,7%
Роки випуску: 2016 — наш час
Нове покоління Volkswagen Tiguan виявилося дешевшим у ремонті, ніж попередник. Більшість поломок було усунуто коштом виробника.
9. Nissan Qashqai (бензин)
Рейтинг надійності: 80,8%
Роки випуску: 2007 — 2013
Бензинова версія Nissan Qashqai першого покоління виявилася надійнішою за дизельну модифікацію. Слабкими місцями моделі є двигун та електроніка.
8. Kia Sportage
Рейтинг надійності: 87,4%
Роки випуску: 2010 — 2016
Kia Sportage виявився досить надійним кросовером. Тільки у 29% автомобілів було виявлено поломки, в основному пов'язані з електронікою, коробкою передач та підвіскою.Важливо
7. Audi Q3 (бензин)
Рейтинг надійності: 88,1%
Роки випуску: 2011 — 2018
Кросовер Audi Q3 з бензиновим двигуном виявився не таким надійним, як дизельна версія моделі. Проте всього близько 28% власників моделі повідомили про поломки.
6. Audi Q3 (дизель)
Рейтинг надійності: 88,5%
Роки випуску: 2011 — 2018
Дизельний Audi Q3 рідко стикається з поломками. Основна проблема полягає в тому, що ремонт іноді обходився більш ніж у 1500 доларів.
5. Hyundai ix35
Рейтинг надійності: 89,1%
Роки випуску: 2009 — 2015
Усього 23% власників Hyndai ix35 повідомили про поломки. Найчастіше з ладу виходили електроніка, кондиціонер та коробка передач.
4. Mitsubishi ASX
Рейтинг надійності: 92,3%
Роки випуску: 2010 — 2021
У кросовера Mitsubishi ASX є проблеми з підвіскою. Попри це, тільки у 19% автомобілів були виявлені поломки.
3. Mercedes-Benz GLA
Рейтинг надійності: 94,1%
Роки випуску: 2014 — 2020
Mercedes-Benz GLA виявився практичним та надійним кросовером. Лише 18% автомобілів виходили з ладу.
2. BMW X1
Рейтинг надійності: 94,7%
Роки випуску: 2015 — 2022
Близько 21% власників BMW X1 повідомили про поломки. Цікаво, що 75% автомобілів було відремонтовано безплатно.Важливо
1. Kia Sportage
Рейтинг надійності: 98,1%
Роки випуску: 2016 — 2021
Kia Sportage виявився лідером з надійності серед конкурентів. Лише 13% автомобілів виходили з ладу.
Топ 5 найненадійніших кросоверів віком до 10 років:
5. BMW X1
Рейтинг надійності: 68,6%
Роки випуску: 2009 — 2015
Перше покоління BMW X1 виявилося не таким надійним, як наступник. У 29% власників траплялися поломки, пов'язані з двигуном та підвіскою.
4. Nissan Qashqai (дизель)
Рейтинг надійності: 68,3%
Роки випуску: 2007 — 2013
Експерти рекомендують не купувати Nissan Qashqai з дизельним двигуном. Близько 50% таких автомобілів виходили з ладу.
3. Dacia Duster
Рейтинг надійності: 68,2%
Роки випуску: 2013 — 2018
Dacia Duster має великий попит у Європі за свою низьку вартість. Проте надійність моделі викликає сумніви.
2. Nissan Qashqai (бензин)
Рейтинг надійності: 64,4%
Роки випуску: 2014 — 2021
Бензинова версія Nissan Qashqai часто виходить з ладу. У 43% автомобілів траплялися поломки.
1. Land Rover Range Rover Evoque
Рейтинг надійності: 56,2%
Роки випуску: 2011 — 2019
Land Rover Range Rover Evoque виявився одним з найненадійніших автомобілів британського бренду. У 43% власників цієї моделі траплялися поломки, а їхній ремонт обходився дуже дорого.
Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найнадійніші та найненадійніші електрокари та гібриди.