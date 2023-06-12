Названі найнадійніші та найненадійніші кросовери віком до 10 років (фото)

Експерти опитали десятки тисяч власників кросоверів з пробігом про їхній досвід експлуатації своїх авто. Всього виділили 14 моделей з високою надійністю та 5 автомобілів, яких краще уникати.

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Британські експерти назвали найнадійніші кросовери з пробігом у всіх класах віком до десяти років. Також визначили п'ять моделей, які ламаються найчастіше. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Експерти спільно зі страховою компанією MotorEasy опитали десятки тисяч власників кросоверів. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки складним виявився ремонт.

У рейтингу враховувалися поломки, які виникали протягом останніх 24 місяців експлуатації авто. На основі цих даних, кожна модель отримала свій рейтинг надійності.

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Найнадійніші кросовери віком до 10 років:

14. Volkswagen Tiguan

Ремонт Volkswagen Tiguan займає небагато часу Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 71,7%

Роки випуску: 2007 — 2016

У 34% власників Volkswagen Tiguan траплялися поломки під час експлуатації. Проте більшість з них вдалося усунути швидко та недорого.

13. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson має проблеми з електронікою Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 73,0%

Роки випуску: 2015 — 2020

Кросовер Hyundai Tucson найчастіше страждає через поломки, пов'язані з електронікою. Ще одним слабким місцем моделі є коробка передач.

12. Nissan Qashqai (дизель)

Nissan Qashqai страждає від проблем з кондиціонером Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 74,0%

Роки випуску: 2014 — 2021

Nissan Qashqai другого покоління виявився досить надійним кросовером, особливо дизельна версія. Найпоширенішою проблемою моделі є кондиціонер.

11. Renault Kadjar

Тільки у 32% Renault Kadjar траплялися поломки Фото: Renault

Рейтинг надійності: 74,1%

Роки випуску: 2015 — наш час

Близько 32% власників Renault Kadjar стикалися з поломками під час експлуатації за останні 24 місяці. Попри це, більшість поломок вдавалося усунути всього за кілька днів.

10. Volkswagen Tiguan

Новий Volkswagen Tiguan дешевше в ремонті, ніж попередник Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 74,7%

Роки випуску: 2016 — наш час

Нове покоління Volkswagen Tiguan виявилося дешевшим у ремонті, ніж попередник. Більшість поломок було усунуто коштом виробника.

9. Nissan Qashqai (бензин)

Nissan Qashqai страждає від проблем з двигуном та електронікою Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 80,8%

Роки випуску: 2007 — 2013

Бензинова версія Nissan Qashqai першого покоління виявилася надійнішою за дизельну модифікацію. Слабкими місцями моделі є двигун та електроніка.

8. Kia Sportage

У 29% Kia Sportage виявлено поломки, пов'язані з електронікою Фото: Kia

Рейтинг надійності: 87,4%

Роки випуску: 2010 — 2016

Kia Sportage виявився досить надійним кросовером. Тільки у 29% автомобілів було виявлено поломки, в основному пов'язані з електронікою, коробкою передач та підвіскою.

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7. Audi Q3 (бензин)

Бензиновий Audi Q3 поступається в надійності дизельній версії Фото: Audi

Рейтинг надійності: 88,1%

Роки випуску: 2011 — 2018

Кросовер Audi Q3 з бензиновим двигуном виявився не таким надійним, як дизельна версія моделі. Проте всього близько 28% власників моделі повідомили про поломки.

6. Audi Q3 (дизель)

Дизельний Audi Q3 надійніший, ніж бензинова версія моделі Фото: Audi

Рейтинг надійності: 88,5%

Роки випуску: 2011 — 2018

Дизельний Audi Q3 рідко стикається з поломками. Основна проблема полягає в тому, що ремонт іноді обходився більш ніж у 1500 доларів.

5. Hyundai ix35

У Hyundai ix35 найчастіше виходять з ладу електроніка, кондиціонер та коробка передач Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 89,1%

Роки випуску: 2009 — 2015

Усього 23% власників Hyndai ix35 повідомили про поломки. Найчастіше з ладу виходили електроніка, кондиціонер та коробка передач.

4. Mitsubishi ASX

Слабким місцем Mitsubishi ASX виявилася підвіска Фото: Mitsubishi

Рейтинг надійності: 92,3%

Роки випуску: 2010 — 2021

У кросовера Mitsubishi ASX є проблеми з підвіскою. Попри це, тільки у 19% автомобілів були виявлені поломки.

3. Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA рідко виходить з ладу Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 94,1%

Роки випуску: 2014 — 2020

Mercedes-Benz GLA виявився практичним та надійним кросовером. Лише 18% автомобілів виходили з ладу.

2. BMW X1

BMW X1 недорогий в обслуговуванні та надійний Фото: BMW

Рейтинг надійності: 94,7%

Роки випуску: 2015 — 2022

Близько 21% власників BMW X1 повідомили про поломки. Цікаво, що 75% автомобілів було відремонтовано безплатно.

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1. Kia Sportage

Kia Sportage очолив рейтинг найнадійніших кросоверів Фото: Kia

Рейтинг надійності: 98,1%

Роки випуску: 2016 — 2021

Kia Sportage виявився лідером з надійності серед конкурентів. Лише 13% автомобілів виходили з ладу.

Топ 5 найненадійніших кросоверів віком до 10 років:

5. BMW X1

Перше покоління BMW X1 виявилося ненадійним Фото: BMW

Рейтинг надійності: 68,6%

Роки випуску: 2009 — 2015

Перше покоління BMW X1 виявилося не таким надійним, як наступник. У 29% власників траплялися поломки, пов'язані з двигуном та підвіскою.

4. Nissan Qashqai (дизель)

Дизельний Nissan Qashqai має безліч проблем з надійністю Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 68,3%

Роки випуску: 2007 — 2013

Експерти рекомендують не купувати Nissan Qashqai з дизельним двигуном. Близько 50% таких автомобілів виходили з ладу.

3. Dacia Duster

Dacia Duster часто стикається з поломками Фото: Dacia

Рейтинг надійності: 68,2%

Роки випуску: 2013 — 2018

Dacia Duster має великий попит у Європі за свою низьку вартість. Проте надійність моделі викликає сумніви.

2. Nissan Qashqai (бензин)

Майже половина бензинових Nissan Qashqai виходила з ладу Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 64,4%

Роки випуску: 2014 — 2021

Бензинова версія Nissan Qashqai часто виходить з ладу. У 43% автомобілів траплялися поломки.

1. Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque виявився найненадійнішим автомобілем у рейтингу Фото: Land Rover

Рейтинг надійності: 56,2%

Роки випуску: 2011 — 2019

Land Rover Range Rover Evoque виявився одним з найненадійніших автомобілів британського бренду. У 43% власників цієї моделі траплялися поломки, а їхній ремонт обходився дуже дорого.

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