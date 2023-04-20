BMW представили ексклюзивні компактні кросовери з просторним салоном (фото)

Кросовери BMW X1 L та iX1 L досягають 4615 мм у довжину. Обидва авто пропонують більше місця для задніх пасажирів, ніж стандартні моделі.

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На Автосалоні в Шанхаї презентували кросовери X1 та iX1 з подовженою колісною базою для китайського ринку. Про це розповіли на сайті бренду.

Зовні кросовери відрізняються від оригінальних моделей збільшеними задніми дверима. Колісна база збільшилася на 100 мм до 2800 мм. Їхня довжина становить 4615 мм.

BMW X1 L на 100 міліметрів довше стандартної моделі Фото: BMW

Автомобілі зі збільшеною колісною базою мають великий попит у Китаї. Автовиробники часто пропонують такі моделі на місцевого ринку.

У Китаї BMW X1 L запропонують у двох комплектаціях. Базовою стане версія SDrive20Li з 1,5-літровим трициліндровим турбованим двигуном потужністю 154 к.с.

Також буде доступна версія на 201 к.с. За доплату кросовер можна буде оснастити фірмовою системою повного приводу xDrive.

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BMW iX1 оснащений двома електромоторами з піковою потужністю 313 к.с. Акумуляторна батарея місткістю 64,7 кВт·год забезпечує запас ходу 438 км, а швидка зарядка на 80% займає 29 хвилин.

Раніше Фокус повідомив, що підрозділ BMW M Performance представили заряджену 650-сильну версію електричного седана i7 M70 xDrive.