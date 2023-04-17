Найшвидший універсал BMW в історії помітили під час тестів (фото)

Універсал BMW M3 CS Touring випустять обмеженим тиражем. Новинка стане легшою та потужнішою за стандартну модель.

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На тестах на треку помітили прототип зарядженого універсала BMW M3 CS Touring. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

BMW M3 CS Touring буде заснований на седані M3 CS. Це перший подібний універсал в історії німецького бренду.

Спереду розташований замаскований спліттер. Він помітно більший, ніж у стандартної моделі.

Також універсал отримає новий спойлер на дверях багажника. Найімовірніше, серійна версія моделі буде більше схожа на седан M3 CS.

Позаду спорткара з'явиться новий спойлер Фото: autoevolution.com

Очікується, що універсал стане легшим за стандартну модель. Деякі деталі кузова будуть виготовлені з легкого вуглеволокна.

BMW M3 CS Touring отримає нові кузовні деталі з карбону Фото: autoevolution.com

Потужність 3,0-літрового турбованого двигуна збільшать до 550 к.с., а крутний момент складе 650 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год становитиме близько 3,4 секунди.

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Офіційна прем'єра новинки має відбутися вже цього року. Універсал BMW M3 CS Touring випустять обмеженим тиражем, а його ціна становитиме близько 120 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що новий спорткар BMW M2 2023 вже встигли розбити невдовзі після доставки покупцю.