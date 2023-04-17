Самый быстрый универсал BMW в истории заметили во время тестов (фото)

Универсал BMW M3 CS Touring выпустят ограниченным тиражом. Новинка станет легче и мощнее стандартной модели.

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На тестах на гоночном треке заметили прототип заряженного универсала BMW M3 CS Touring. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

BMW M3 CS Touring будет основан на седане M3 CS. Это первый подобный универсал в истории немецкого бренда.

Спереди расположен замаскированный сплиттер. Он заметно больше, чем у стандартной модели.

Также универсал получит новый спойлер на двери багажника. Вероятнее всего, серийная версия модели будет больше похожа на седан M3 CS.

Сзади появится новый спойлер Фото: autoevolution.com

Ожидается, что универсал станет легче стандартной модели. Некоторые детали кузова будут изготовлены из легкого углеволокна.

BMW M3 CS Touring получит новые кузовные детали из карбона Фото: autoevolution.com

Мощность 3,0-литрового турбированного двигателя увеличат до 550 л.с., а крутящий момент составит 650 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч составит около 3,4 секунды.

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Официальная премьера новинки должна состояться уже в этом году. Универсал BMW M3 CS Touring выпустят ограниченным тиражом, а его цена составит около 120 000 долларов.

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