BMW представили эксклюзивные компактные кроссоверы с просторным салоном (фото)

Кроссоверы BMW X1 L и iX1 L достигают 4615 мм в длину. Оба авто предлагают больше места для задних пассажиров, чем стандартные модели.

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На Автосалоне в Шанхае презентовали кроссоверы X1 и iX1 у удлиненной колесной базой для китайского рынка. Об этом рассказали на сайте бренда.

Внешне кроссоверы отличаются от оригинальных моделей увеличенной задней дверью. Колесная база увеличилась на 100 миллиметров до 2800 мм. Их длина составляет 4615 мм.

BMW X1 L на 100 миллиметров длиннее стандартной модели Фото: BMW

Автомобили с увеличенной колесной базой пользуются большим спросом в Китае. Автопроизводители часто предлагают такие модели для местного рынка.

В Китае BMW X1 L предложат в двух комплектациях. Базовой станет версия SDrive20Li с 1,5-литровым трехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 154 л.с.

Также будет доступна версия на 201 л.с. За доплату кроссовер можно будет оснастить фирменной системой полного привода xDrive.

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