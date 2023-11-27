Експерти назвали найкращі вживані автомобілі BMW віком до 8 років (фото)

До рейтингу увійшли 10 вживаних моделей BMW, які мають безліч плюсів. Експерти також виділили основні недоліки цих автомобілів.

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Британські експерти назвали найкращі автомобілі BMW з пробігом. За їхніми словами, саме на ці моделі варто звернути увагу на вторинному ринку. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Автомобілі BMW часто об'єднують у собі передові технології, комфорт і спортивність. Автомобілісти цінують ці моделі за їхню приємну керованість.

Експерти виділили 10 автомобілів, які багато в чому перевершують своїх конкурентів. Вони також назвали основні переваги та недоліки представлених моделей.

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Топ 10 найкращих вживаних автомобілів BMW:

10. BMW 1 Series

BMW 1 Series дешевше за інші моделі бренду Фото: BMW

BMW 1 Series є найдоступнішою моделлю німецького бренду. На вторинному ринку можна знайти безліч хетчбеків другого покоління у відмінному стані. Цей автомобіль пропонує високу плавність ходу і приємну керованість.

Плюси:

потужні двигуни;

низька витрата палива дизельних двигунів;

зручна інформаційно-розважальна система;

високий рівень надійності.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

небагате оснащення;

висока вартість.

9. BMW X1

BMW X1 розкішніший за своїх конкурентів Фото: BMW

Компактний кросовер BMW X1 розкішніший за багатьох своїх конкурентів. Також ця модель вирізняється практичним інтер'єром і приємною керованістю.

Плюси:

приємна керованість;

розкішний інтер'єр;

високий рівень практичності.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

висока вартість.

8. BMW iX3

BMW iX3 має великий запас ходу Фото: BMW

BMW iX3 завдяки електричній силовій установці має швидкий розгін з місця. Крім цього електрокросовер пропонує великий запас ходу.

Плюси:

великий запас ходу;

зручна інформаційно-розважальна система;

невисока вартість.

Мінуси:

не найшвидший розгін;

погана шумоізоляція;

не найшвидша швидкість заряджання.

7. BMW 4 Series

BMW 4 Series пропонує відточену керованість Фото: BMW

BMW 4 Series має відточену керованість і пропонується з великою кількістю двигунів на вибір. Крім цього купе відрізняється зручним і розкішним інтер'єром.

Плюси:

приємна керованість;

потужні двигуни;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

невеликий багажник;

висока вартість;

погана шумоізоляція.

6. BMW M140i

BMW M140i має задній привід і потужний двигун Фото: BMW

Заряджений хетчбек BMW M140i має безліч відмінностей від своїх конкурентів. Це задньопривідна модель із шестициліндровим двигуном, яка багато в чому схожа на повноцінний спорткар.

Плюси:

потужний двигун;

приємна керованість;

практичний інтер'єр;

високий рівень надійності.

Мінуси:

жорстка підвіска;

незручне кермо.

5. BMW 4 Series Gran Coupe

BMW 4 Series Gran Coupe має елегантний дизайн Фото: BMW

BMW 4 Series Gran Coupe є компромісом між купе та седаном. Ця модель має елегантний дизайн і практичний інтер'єр.

Плюси:

практичний інтер'єр;

місткий багажник;

приємна керованість;

невисока вартість.

Мінуси:

застарілий інтер'єр;

незручний багажник;

жорстка підвіска;

низький рівень надійності.

4. BMW i8

BMW i8 був найбільш технологічною моделлю бренду Фото: BMW

BMW i8 зробив революцію на ринку гібридних автомобілів, запропонувавши відточену керованість і передові технології. Крім цього модель має футуристичний дизайн і низьку витрату палива.

Плюси:

приємна керованість;

низькі експлуатаційні витрати;

стильний дизайн.

Мінуси:

не найбільш відточена керованість;

мало місця на задньому ряду сидінь;

невеликий багажник.

3. BMW X3

BMW X3 пропонує високий рівень практичності Фото: BMW

BMW X3 багато в чому схожий на седан 3 Series, але пропонує вищий рівень практичності та прохідність. Також модель має зручну інформаційно-розважальну систему.

Плюси:

приємна керованість;

зручна інформаційно-розважальна система;

потужні двигуни.

Мінуси:

жорстка підвіска;

двигуни працюють занадто шумно.

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2. BMW 5 Series

BMW 5 Series вирізняється приємною керованістю Фото: BMW

BMW 5 Series є одним із найпопулярніших седанів бізнес-класу у світі. У цьому заслуга приємної керованості та розкішного інтер'єру.

Плюси:

приємна керованість;

багате оснащення;

низька витрата палива.

Мінуси:

висока вартість;

мало місця на задньому ряду сидінь;

низький рівень надійності.

1. BMW 3 Series

BMW 3 Series став лідером цього рейтингу Фото: BMW

BMW 3 Series нового покоління багато в чому перевершує свого попередника. Це стильний седан з багатим оснащенням, приємною керованістю і зручною інформаційно-розважальною системою.

Плюси:

приємна керованість;

зручна інформаційно-розважальна система;

багате оснащення.

Мінуси:

не найрозкішніший інтер'єр;

деякі опції коштують занадто дорого;

жорстка підвіска.

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