Кросовер BMW X5 2023 розчарував експертів своєю керованістю (відео)

Кросовер BMW X5 2023 модельного року не зміг впоратися з лосиним тестом на необхідній швидкості. Проте в тесті на слалом модель змогла випередити деяких конкурентів.

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Експерти випробували кросовер BMW X5 2023 модельного року у двох складних тестах на керованість. Модель показала не найкращі результати. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Оновлений BMW X5 відрізняється від попередника більш агресивним дизайном і сучасним інтер'єром. Ця модель має багате оснащення і доступна з великою кількістю двигунів на вибір.

Випробування проходив кросовер з шинами Pirelli PZero розміром 275/40 R21 спереду і 315/35 R21 ззаду. Вони забезпечують достатньо зчеплення з дорогою.

Спершу BMW X5 випробували в тесті на слалом. Кросовер проїхав смугу перешкод за 23,5 секунди. Модель виявилася швидшою за електрокросовер Mercedes-Benz EQE та електрокар BMW i4.

Потім кросовер випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестового авто — маневрувати на швидкості від 77 км/год, не зачепивши при цьому конуси.

Автомобіль зміг проїхати смугу перешкод на швидкості 72 км/год. На вищій швидкості кросовер ставав нестабільним.

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BMW X5 оснащений "м'якою" гібридною установкою з 3,0-літровим турбованим двигуном потужністю 298 к.с. і 670 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,1 секунди. Максимальна швидкість становить 233 км/год.

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