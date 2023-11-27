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Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили BMW в возрасте до 8 лет (фото)

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Фото: BMW | BMW 3 Series предлагает приятную управляемость и богатое оснащение

В рейтинг вошли 10 подержанных моделей BMW, которые имеют множество плюсов. Эксперты также выделили основные недостатки этих автомобилей.

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Британские эксперты назвали лучшие автомобили BMW с пробегом. По их словам, именно на эти модели стоит обратить внимание на вторичном рынке. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Автомобили BMW часто объединяют в себе передовые технологии, комфорт и спортивность. Автомобилисты ценят эти модели за их приятную управляемость.

Эксперты выделили 10 автомобилей, которые во многом превосходят своих конкурентов. Они также назвали основные достоинства и недостатки представленных моделей.

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ТОП-10 лучших подержанных автомобилей BMW:

10. BMW 1 Series

BMW 1 Series Fullscreen
BMW 1 Series дешевле других моделей бренда
Фото: BMW

BMW 1 Series является самой доступной моделью немецкого бренда. На вторичном рынке можно найти множество хэтчбеков второго поколения в отличном состоянии. Этот автомобиль предлагает высокую плавность хода и приятную управляемость.

Плюсы:

  • мощные двигатели;
  • низкий расход топлива дизельных двигателей;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • высокий уровень надежности.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • небогатое оснащение;
  • высокая стоимость.

9. BMW X1

BMW X1 Fullscreen
BMW X1 роскошнее своих конкурентов
Фото: BMW

Компактный кроссовер BMW X1 роскошнее многих своих конкурентов. Также эта модель отличается практичным интерьером и приятной управляемостью.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • роскошный интерьер;
  • высокий уровень практичности.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • высокая стоимость.

8. BMW iX3

BMW iX3 Fullscreen
BMW iX3 имеет большой запас хода
Фото: BMW

BMW iX3 благодаря электрической силовой установке имеет быстрый разгон с места. Помимо этого электрокроссовер предлагает большой запас хода.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • невысокая стоимость.

Минусы:

  • не самый быстрый разгон;
  • плохая шумоизоляция;
  • не самая быстрая скорость зарядки.

7. BMW 4 Series

BMW 4 Series Fullscreen
BMW 4 Series предлагает отточенную управляемость
Фото: BMW

BMW 4 Series имеет отточенную управляемость и предлагается с большим количеством двигателей на выбор. Помимо этого купе отличается удобным и роскошным интерьером.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • мощные двигатели;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • небольшой багажник;
  • высокая стоимость;
  • плохая шумоизоляция.

6. BMW M140i

BMW M140i Fullscreen
BMW M140i имеет задний привод и мощный двигатель
Фото: BMW

Заряженный хэтчбек BMW M140i имеет множество отличий от своих конкурентов. Это заднеприводная модель с шестицилиндровым двигателем, которая во многом похожа на полноценный спорткар.

Плюсы:

  • мощный двигатель;
  • приятная управляемость;
  • практичный интерьер;
  • высокий уровень надежности.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • неудобный руль.

5. BMW 4 Series Gran Coupe

BMW 4 Series Gran Coupe Fullscreen
BMW 4 Series Gran Coupe имеет элегантный дизайн
Фото: BMW

BMW 4 Series Gran Coupe является компромиссом между купе и седаном. Эта модель имеет элегантный дизайн и практичный интерьер.

Плюсы:

  • практичный интерьер;
  • вместительный багажник;
  • приятная управляемость;
  • невысокая стоимость.

Минусы:

  • устаревший интерьер;
  • неудобный багажник;
  • жесткая подвеска;
  • низкий уровень надежности.

4. BMW i8

BMW i8 Fullscreen
BMW i8 был самой технологичной моделью бренда
Фото: BMW

BMW i8 произвел революцию на рынке гибридных автомобилей, предложив отточенную управляемость и передовые технологии. Помимо этого модель имеет футуристичный дизайн и низкий расход топлива.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • стильный дизайн.

Минусы:

  • не самая отточенная управляемость;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • небольшой багажник.

3. BMW X3

BMW X3 Fullscreen
BMW X3 предлагает высокий уровень практичности
Фото: BMW

BMW X3 во многом похож на седан 3 Series, но предлагает более высокий уровень практичности и проходимость. Также модель имеет удобную информационно-развлекательную систему.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • мощные двигатели.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • двигатели работают слишком шумно.
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2. BMW 5 Series

BMW 5 Series Fullscreen
BMW 5 Series отличается приятной управляемостью
Фото: BMW

BMW 5 Series является одним из самых популярных седанов бизнес-класса в мире. В этом заслуга приятной управляемости и роскошного интерьера.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • богатое оснащение;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • низкий уровень надежности.

1. BMW 3 Series

BMW 3 Series Fullscreen
BMW 3 Series стал лидером этого рейтинга
Фото: BMW

BMW 3 Series нового поколения во многом превосходит своего предшественника. Это стильный седан с богатым оснащением, приятной управляемостью и удобной информационно-развлекательной системой.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • не самый роскошный интерьер;
  • некоторые опции стоят слишком дорого;
  • жесткая подвеска.

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