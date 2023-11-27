Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили BMW в возрасте до 8 лет (фото)

В рейтинг вошли 10 подержанных моделей BMW, которые имеют множество плюсов. Эксперты также выделили основные недостатки этих автомобилей.

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Автомобили BMW часто объединяют в себе передовые технологии, комфорт и спортивность. Автомобилисты ценят эти модели за их приятную управляемость.

Эксперты выделили 10 автомобилей, которые во многом превосходят своих конкурентов. Они также назвали основные достоинства и недостатки представленных моделей.

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ТОП-10 лучших подержанных автомобилей BMW:

10. BMW 1 Series

BMW 1 Series дешевле других моделей бренда Фото: BMW

BMW 1 Series является самой доступной моделью немецкого бренда. На вторичном рынке можно найти множество хэтчбеков второго поколения в отличном состоянии. Этот автомобиль предлагает высокую плавность хода и приятную управляемость.

Плюсы:

мощные двигатели;

низкий расход топлива дизельных двигателей;

удобная информационно-развлекательная система;

высокий уровень надежности.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

небогатое оснащение;

высокая стоимость.

9. BMW X1

BMW X1 роскошнее своих конкурентов Фото: BMW

Компактный кроссовер BMW X1 роскошнее многих своих конкурентов. Также эта модель отличается практичным интерьером и приятной управляемостью.

Плюсы:

приятная управляемость;

роскошный интерьер;

высокий уровень практичности.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

высокая стоимость.

8. BMW iX3

BMW iX3 имеет большой запас хода Фото: BMW

BMW iX3 благодаря электрической силовой установке имеет быстрый разгон с места. Помимо этого электрокроссовер предлагает большой запас хода.

Плюсы:

большой запас хода;

удобная информационно-развлекательная система;

невысокая стоимость.

Минусы:

не самый быстрый разгон;

плохая шумоизоляция;

не самая быстрая скорость зарядки.

7. BMW 4 Series

BMW 4 Series предлагает отточенную управляемость Фото: BMW

BMW 4 Series имеет отточенную управляемость и предлагается с большим количеством двигателей на выбор. Помимо этого купе отличается удобным и роскошным интерьером.

Плюсы:

приятная управляемость;

мощные двигатели;

роскошный интерьер.

Минусы:

небольшой багажник;

высокая стоимость;

плохая шумоизоляция.

6. BMW M140i

BMW M140i имеет задний привод и мощный двигатель Фото: BMW

Заряженный хэтчбек BMW M140i имеет множество отличий от своих конкурентов. Это заднеприводная модель с шестицилиндровым двигателем, которая во многом похожа на полноценный спорткар.

Плюсы:

мощный двигатель;

приятная управляемость;

практичный интерьер;

высокий уровень надежности.

Минусы:

жесткая подвеска;

неудобный руль.

5. BMW 4 Series Gran Coupe

BMW 4 Series Gran Coupe имеет элегантный дизайн Фото: BMW

BMW 4 Series Gran Coupe является компромиссом между купе и седаном. Эта модель имеет элегантный дизайн и практичный интерьер.

Плюсы:

практичный интерьер;

вместительный багажник;

приятная управляемость;

невысокая стоимость.

Минусы:

устаревший интерьер;

неудобный багажник;

жесткая подвеска;

низкий уровень надежности.

4. BMW i8

BMW i8 был самой технологичной моделью бренда Фото: BMW

BMW i8 произвел революцию на рынке гибридных автомобилей, предложив отточенную управляемость и передовые технологии. Помимо этого модель имеет футуристичный дизайн и низкий расход топлива.

Плюсы:

приятная управляемость;

низкие эксплуатационные расходы;

стильный дизайн.

Минусы:

не самая отточенная управляемость;

мало места на заднем ряду сидений;

небольшой багажник.

3. BMW X3

BMW X3 предлагает высокий уровень практичности Фото: BMW

BMW X3 во многом похож на седан 3 Series, но предлагает более высокий уровень практичности и проходимость. Также модель имеет удобную информационно-развлекательную систему.

Плюсы:

приятная управляемость;

удобная информационно-развлекательная система;

мощные двигатели.

Минусы:

жесткая подвеска;

двигатели работают слишком шумно.

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2. BMW 5 Series

BMW 5 Series отличается приятной управляемостью Фото: BMW

BMW 5 Series является одним из самых популярных седанов бизнес-класса в мире. В этом заслуга приятной управляемости и роскошного интерьера.

Плюсы:

приятная управляемость;

богатое оснащение;

низкий расход топлива.

Минусы:

высокая стоимость;

мало места на заднем ряду сидений;

низкий уровень надежности.

1. BMW 3 Series

BMW 3 Series стал лидером этого рейтинга Фото: BMW

BMW 3 Series нового поколения во многом превосходит своего предшественника. Это стильный седан с богатым оснащением, приятной управляемостью и удобной информационно-развлекательной системой.

Плюсы:

приятная управляемость;

удобная информационно-развлекательная система;

богатое оснащение.

Минусы:

не самый роскошный интерьер;

некоторые опции стоят слишком дорого;

жесткая подвеска.

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