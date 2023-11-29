Фаворити свого класу: експерти назвали найкращі нові авто 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли шість автомобілів, на які експерти рекомендую звернути увагу. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами.

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Американські експерти назвали найкращі нові автомобілі 2023 року. Вони визначили лідерів одразу в кількох класах. Рейтинг опублікували на сайті Edmunds.

Експерти поділилися результатами щорічної премії Edmunds Top Rated Awards. Нагороду отримують тільки найкращі у своїх класах автомобілі.

Цього року фіналістами конкурсу стали 18 автомобілів. Проте тільки шість моделей змогли здобути перемогу.

Важливо

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Найкращі нові автомобілі 2023 року:

Найкращий легковий автомобіль — Honda Civic

Honda Civic має приємну керованість Фото: Honda

Початкова вартість у США: 24 650 доларів

Середня витрата палива: 6,5 літра на 100 км

Рейтинг експертів: 8,1/10

Honda Civic є досить доступним міським автомобілем з приємною керованістю і багатим оснащенням. Також сильною стороною моделі є висока якість збірки та надійність.

Honda Civic пропонує практичний інтер'єр зі зручними органами управління. При цьому на вибір доступні кілька варіантів кузова і безліч комплектацій.

Плюси:

приємна керованість;

низька витрата палива;

практичний інтер'єр.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

немає поперекової підтримки для передніх сидінь;

деякі функції безпеки працюють нестабільно.

Найкращий легковий електромобіль — Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV дешевший за багатьох конкурентів Фото: General Motors

Початкова вартість у США: 26 500 доларів

Запас ходу: 447 км

Рейтинг експертів: 8/10

Chevrolet Bolt EV перевершує своїх конкурентів завдяки низькій вартості та великому запасу ходу. Крім цього електромобіль пропонує просторий інтер'єр.

Chevrolet Bolt EV може стати відмінним повсякденним автомобілем, який може впоратися з багатьма завданнями. Також ця модель досить комфортна.

Плюси:

повільно дешевшає;

просторий інтер'єр;

відмінний круговий огляд.

Мінуси:

жорстка підвіска;

повільна зарядка;

невеликий багажник.

Найкращий кросовер — Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage Hybrid пропонує низьку витрату палива Фото: Kia

Початкова вартість у США: 27 490 доларів

Середня витрата палива: 5,5 літра на 100 км

Рейтинг експертів: 8,4/10

Kia Sportage Hybrid підійде для водіїв, яким потрібен комфортний, але економний кросовер. Ця модель також є чудовим сімейним авто завдяки практичному інтер'єру.

Kia Sportage Hybrid у середньому витрачає менше ніж 6 літрів пального на 100 км. Також кросовер має місткий багажник.

Плюси:

практичний інтер'єр;

комфортна підвіска;

низька витрата палива;

місткий багажник.

Мінуси:

передній привід доступний тільки в базовій комплектації;

неприємна керованість.

Найкращий електрокросовер — Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 підтримує швидку зарядку Фото: Hyundai

Початкова вартість у США: 41 450 доларів

Запас ходу: 435 км

Рейтинг експертів: 8,3/10

Hyundai Ioniq 5 поєднує в собі практичність і незвичайний дизайн з елементами ретро-стилю. Це комфортний електромобіль із великим запасом ходу.

Також Hyundai Ioniq 5 має потужну двомоторну установку. Ще одним плюсом моделі є дуже швидка швидкість зарядки.

Плюси:

потужна силова установка;

комфортна підвіска;

практичний інтер'єр;

швидка зарядка.

Мінуси:

поганий задній огляд;

невеликі багажники.

Найкращий пікап — Ford F-150

Ford F-150 здатний впоратися майже з будь-яким завданням Фото: Ford

Початкова вартість у США: 41 530 доларів

Середня витрата палива: 10,2 літра на 100 км

Рейтинг експертів: 8,5/10

Коли мова заходить про "робочих конячок", Ford F-150 впевнено обходить своїх конкурентів. Цей пікап доступний у великій кількості комплектацій.

У Ford F-150 є безліч унікальних функцій, яких немає в інших пікапів. Також ця модель оснащена сучасними системами допомоги водієві.

Плюси:

безліч силових установок на вибір;

велика вантажопідйомність;

зручна інформаційно-розважальна система;

велика кількість опцій.

Мінуси:

не найпрактичніший інтер'єр;

гібридна силова установка працює шумно.

Найкращий електричний пікап — Ford F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning має дуже великий запас ходу Фото: Ford

Початкова вартість у США: 46 974 долари

Запас ходу: 555 км

Рейтинг експертів: 8,4/10

Ford F-150 Lightning поєднує в собі переваги великих пікапів та електромобілів. Ця модель має великий запас ходу на одному заряді та містку вантажну платформу.

Завдяки зворотній зарядці Ford F-150 Lightning може стати незамінним помічником для багатьох робітників. Також це доволі швидкий пікап.

Плюси:

повний привід доступний у базовій комплектації;

комфортна підвіска;

великий запас ходу;

підтримка зворотного заряджання.

Мінуси:

запас ходу сильно знижується при буксируванні причепів;

неприємна керованість;

топові комплектації коштують занадто дорого.

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