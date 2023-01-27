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Авто

Визначено найкращі нові автомобілі 2023 року за свої гроші

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Фото: General Motors | Chevrolet Bolt визнали найкращим електромобілем 2023 року за співвідношенням ціна-якість

До рейтингу найкращих автомобілів 2023 року за співвідношенням ціна-якість в основному потрапили корейські та японські авто. Переможців визначили завдяки даним про їхнє обслуговування.

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Експерти назвали найкращі автомобілі 2023 року за співвідношенням ціна-якість. Для цього вони проаналізували дані щодо обслуговування сотень моделей на ринку США. Результати опублікували на сайті US News&World Report.

За словами експертів, низька вартість деяких моделей авто може здатися привабливою, але їхня надійність може розчарувати. Тому автомобілі потрібно вибирати з розумом.

Для складання рейтингу оцінили витрати на пальне, вартість ремонту Й страхові внески. У кожній категорії опинився свій автомобіль-переможець.

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Найкращі автомобілі 2023 року за співвідношенням ціна-якість:

Honda Civic Fullscreen
Honda Civic визнали найкращим компактним автомобілем 2023 року за співвідношенням ціна-якість
Фото: Honda
  • Найкращий компактний автомобіль — Honda Civic
  • Кращий електромобіль — Chevrolet Bolt
  • Найкращий гібрид — Hyundai Elantra Hybrid
  • Найкраще середньорозмірне авто — Kia K5
  • Кращий субкомпактний автомобіль — Kia Rio
  • Найкращий компактний кросовер — Mazda CX-5
  • Кращий гібридний кросовер — Kia Sportage Hybrid
  • Найкращий мінівен — Honda Odyssey
  • Кращий дворядний кросовер — Hyundai Santa Fe
  • Кращий трирядний кросовер — Hyundai Palisade
  • Кращий субкомпактний кросовер — Hyundai Kona
  • Кращий електричний кросовер — Chevrolet Bolt EUV

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші та ненадійніші люксові автомобілі з пробігом.