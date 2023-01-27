Визначено найкращі нові автомобілі 2023 року за свої гроші

До рейтингу найкращих автомобілів 2023 року за співвідношенням ціна-якість в основному потрапили корейські та японські авто. Переможців визначили завдяки даним про їхнє обслуговування.

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Експерти назвали найкращі автомобілі 2023 року за співвідношенням ціна-якість. Для цього вони проаналізували дані щодо обслуговування сотень моделей на ринку США. Результати опублікували на сайті US News&World Report.

За словами експертів, низька вартість деяких моделей авто може здатися привабливою, але їхня надійність може розчарувати. Тому автомобілі потрібно вибирати з розумом.

Для складання рейтингу оцінили витрати на пальне, вартість ремонту Й страхові внески. У кожній категорії опинився свій автомобіль-переможець.

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Найкращі автомобілі 2023 року за співвідношенням ціна-якість:

[ + – ] Honda Civic визнали найкращим компактним автомобілем 2023 року за співвідношенням ціна-якість Фото: Honda

Найкращий компактний автомобіль — Honda Civic

Кращий електромобіль — Chevrolet Bolt

Найкращий гібрид — Hyundai Elantra Hybrid

Найкраще середньорозмірне авто — Kia K5

Кращий субкомпактний автомобіль — Kia Rio

Найкращий компактний кросовер — Mazda CX-5

Кращий гібридний кросовер — Kia Sportage Hybrid

Найкращий мінівен — Honda Odyssey

Кращий дворядний кросовер — Hyundai Santa Fe

Кращий трирядний кросовер — Hyundai Palisade

Кращий субкомпактний кросовер — Hyundai Kona

Кращий електричний кросовер — Chevrolet Bolt EUV

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші та ненадійніші люксові автомобілі з пробігом.