Визначено найкращі нові автомобілі 2023 року за свої гроші
До рейтингу найкращих автомобілів 2023 року за співвідношенням ціна-якість в основному потрапили корейські та японські авто. Переможців визначили завдяки даним про їхнє обслуговування.
Експерти назвали найкращі автомобілі 2023 року за співвідношенням ціна-якість. Для цього вони проаналізували дані щодо обслуговування сотень моделей на ринку США. Результати опублікували на сайті US News&World Report.
За словами експертів, низька вартість деяких моделей авто може здатися привабливою, але їхня надійність може розчарувати. Тому автомобілі потрібно вибирати з розумом.
Для складання рейтингу оцінили витрати на пальне, вартість ремонту Й страхові внески. У кожній категорії опинився свій автомобіль-переможець.
Найкращі автомобілі 2023 року за співвідношенням ціна-якість:
- Найкращий компактний автомобіль — Honda Civic
- Кращий електромобіль — Chevrolet Bolt
- Найкращий гібрид — Hyundai Elantra Hybrid
- Найкраще середньорозмірне авто — Kia K5
- Кращий субкомпактний автомобіль — Kia Rio
- Найкращий компактний кросовер — Mazda CX-5
- Кращий гібридний кросовер — Kia Sportage Hybrid
- Найкращий мінівен — Honda Odyssey
- Кращий дворядний кросовер — Hyundai Santa Fe
- Кращий трирядний кросовер — Hyundai Palisade
- Кращий субкомпактний кросовер — Hyundai Kona
- Кращий електричний кросовер — Chevrolet Bolt EUV
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші та ненадійніші люксові автомобілі з пробігом.