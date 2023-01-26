Найпотужніші нові автомобілі, які можна купити в Україні

В Україні можна купити багато нових автомобілів із потужністю понад 600 к. с. Експерти визначили десять найпотужніших із них.

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В Україні незважаючи на вторгнення Росії, все ще купують дорогі та потужні автомобілі. Сегмент преміальних авто взагалі продемонстрував невелике зростання. На порталі AUTO.RIA назвали десять найпотужніших моделей, які можна купити в нашій країні.

У 2022 році частка преміальних автомобілів на українському ринку досягла рекордних 17,5%. Загалом українці купили 37,9 тисяч нових автомобілів за рік.

Незважаючи на брак нових авто на початку 2022 року, в Україні поступово збільшилась кількість потужних спортивних моделей. Експерти назвали десять найпотужніших із них.

Важливо

Визначено найдорожчі та найдешевші автомобілі в Україні за 2022 рік

ТОП 10 найпотужніших нових автомобілів в Україні:

10) Mercedes-AMG GLE 63S 4Matic

[ + – ] В Україні доступні чотири пропозиції з продажу Mercedes-AMG GLE 63S 4Matic Фото: Mercedes-Benz

Потужність: 612 к. с.

Ціна: 6 848 000 грн

9) Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S

[ + – ] В Україні є шість пропозицій з продажу Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S Фото: Porsche

Потужність: 630 к. с.

Ціна: 10 335 000 грн

8) Bentley Flying Spur W12

[ + – ] В Україні доступні дві пропозиції з продажу Bentley Flying Spur W12 Фото: Bentley

Потужність: 635 к. с.

Ціна: 12 298 617 грн

7) Porsche Cayenne Coupe Turbo GT

[ + – ] В Україні є дві пропозиції з продажу Porsche Cayenne Coupe Turbo GT Фото: Porsche

Потужність: 640 к. с.

Ціна: 11 863 756 грн

6) Audi RS e-tron GT

[ + – ] В Україні є дві пропозиції з продажу Audi RS e-tron GT Фото: Audi

Потужність: 646 к. с.

Ціна: 6 415 196 грн

5) Lamborghini Urus

[ + – ] В Україні є п'ять пропозицій з продажу Lamborghini Urus. Фото: Lamborghini

Потужність: 650 к. с.

Ціна: 17 575 956 грн

4) Dodge RAM 1500 TRX

[ + – ] В Україні доступні три пропозиції з продажу Dodge RAM 1500 TRX Фото: RAM

Потужність: 702 к. с.

Ціна: 7 662 660 грн

3) Rivian R1T

[ + – ] В Україні є лише одна пропозиція з продажу Rivian R1T Фото: Rivian

Потужність: 765 к. с.

Ціна: 6 452 760 грн

2) Mercedes-Benz G-Class Brabus 800

[ + – ] В Україні доступні дві пропозиції з продажу Mercedes-Benz G-Class Brabus 800 Фото: brabus.com

Потужність: 800 к. с.

Ціна: 18 894 199 грн

1) Mercedes-AMG GT4 63s E-Performance

[ + – ] Усього в Україні доступна лише одна пропозиція з продажу Mercedes-AMG GT4 63s E-Performance Фото: Mercedes-Benz

Потужність: 843 к. с.

Ціна: 13 181 956 грн

Раніше Фокус розповів, що експерти назвали найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні.