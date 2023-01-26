Найпотужніші нові автомобілі, які можна купити в Україні
В Україні можна купити багато нових автомобілів із потужністю понад 600 к. с. Експерти визначили десять найпотужніших із них.
В Україні незважаючи на вторгнення Росії, все ще купують дорогі та потужні автомобілі. Сегмент преміальних авто взагалі продемонстрував невелике зростання. На порталі AUTO.RIA назвали десять найпотужніших моделей, які можна купити в нашій країні.
У 2022 році частка преміальних автомобілів на українському ринку досягла рекордних 17,5%. Загалом українці купили 37,9 тисяч нових автомобілів за рік.
Незважаючи на брак нових авто на початку 2022 року, в Україні поступово збільшилась кількість потужних спортивних моделей. Експерти назвали десять найпотужніших із них.
ТОП 10 найпотужніших нових автомобілів в Україні:
10) Mercedes-AMG GLE 63S 4Matic
Потужність: 612 к. с.
Ціна: 6 848 000 грн
9) Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S
Потужність: 630 к. с.
Ціна: 10 335 000 грн
8) Bentley Flying Spur W12
Потужність: 635 к. с.
Ціна: 12 298 617 грн
7) Porsche Cayenne Coupe Turbo GT
Потужність: 640 к. с.
Ціна: 11 863 756 грн
6) Audi RS e-tron GT
Потужність: 646 к. с.
Ціна: 6 415 196 грн
5) Lamborghini Urus
Потужність: 650 к. с.
Ціна: 17 575 956 грн
4) Dodge RAM 1500 TRX
Потужність: 702 к. с.
Ціна: 7 662 660 грн
3) Rivian R1T
Потужність: 765 к. с.
Ціна: 6 452 760 грн
2) Mercedes-Benz G-Class Brabus 800
Потужність: 800 к. с.
Ціна: 18 894 199 грн
1) Mercedes-AMG GT4 63s E-Performance
Потужність: 843 к. с.
Ціна: 13 181 956 грн
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