Самые мощные новые автомобили, которые можно купить в Украине
В Украине можно купить множество новых автомобилей с мощностью более 600 л.с. Эксперты определили десять самых мощных из них.
В Украине несмотря на вторжение России все еще покупают дорогие и мощные автомобили. Сегмент премиальных авто и вовсе продемонстрировал небольшой рост. На портале AUTO.RIA назвали десять самых мощных моделей, которы можно купить в нашей стране.
В 2022 года доля премиальных автомобилей на украинском рынке достигла рекордных 17,5%. Всего украинцы купили 37,9 тысячи новых авто за год.
Несмотря на нехватку новых авто в начале 2022 года, в Украине постепенно увеличилось количество мощных спортивных моделей. Эксперты назвали десять самых мощных из них.
ТОП-10 самых мощных новых автомобилей в Украине:
10) Mercedes-AMG GLE 63S 4Matic
Мощность: 612 л.с.
Цена: 6 848 000 грн
9) Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S
Мощность: 630 л.с.
Цена: 10 335 000 грн
8) Bentley Flying Spur W12
Мощность: 635 л.с.
Цена: 12 298 617 грн
7) Porsche Cayenne Coupe Turbo GT
Мощность: 640 л.с.
Цена: 11 863 756 грн
6) Audi RS e-tron GT
Мощность: 6 415 196 грн
Цена: 646 л.с.
5) Lamborghini Urus
Мощность: 650 л.с.
Цена: 17 575 956 грн
4) Dodge RAM 1500 TRX
Мощность: 702 л.с.
Цена: 7 662 660 грн
3) Rivian R1T
Мощность: 765 л.с.
Цена: 6 452 760 грн
2) Mercedes-Benz G-Class Brabus 800
Мощность: 800 л.с.
Цена: 18 894 199 грн
1) Mercedes-AMG GT4 63s E-Performance
Мощность: 843 л.с.
Цена: 13 181 956 грн
Ранее Фокус рассказал, что эксперты назвали самые популярные кроссоверы с пробегом в Украине.