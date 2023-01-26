Самые мощные новые автомобили, которые можно купить в Украине

В Украине можно купить множество новых автомобилей с мощностью более 600 л.с. Эксперты определили десять самых мощных из них.

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В Украине несмотря на вторжение России все еще покупают дорогие и мощные автомобили. Сегмент премиальных авто и вовсе продемонстрировал небольшой рост. На портале AUTO.RIA назвали десять самых мощных моделей, которы можно купить в нашей стране.

В 2022 года доля премиальных автомобилей на украинском рынке достигла рекордных 17,5%. Всего украинцы купили 37,9 тысячи новых авто за год.

Несмотря на нехватку новых авто в начале 2022 года, в Украине постепенно увеличилось количество мощных спортивных моделей. Эксперты назвали десять самых мощных из них.

Важно

Определены самые дорогие и самые дешевые автомобили в Украине за 2022 год

ТОП-10 самых мощных новых автомобилей в Украине:

10) Mercedes-AMG GLE 63S 4Matic

[ + – ] В Украине доступно четыре предложения по продаже Mercedes-AMG GLE 63S 4Matic Фото: Mercedes-Benz

Мощность: 612 л.с.

Цена: 6 848 000 грн

9) Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S

[ + – ] В Украине доступно шесть предложений по продаже Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S Фото: Porsche

Мощность: 630 л.с.

Цена: 10 335 000 грн

8) Bentley Flying Spur W12

[ + – ] В Украине доступно два предложения по продаже Bentley Flying Spur W12 Фото: Bentley

Мощность: 635 л.с.

Цена: 12 298 617 грн

7) Porsche Cayenne Coupe Turbo GT

[ + – ] В Украине доступно два предложения по продаже Porsche Cayenne Coupe Turbo GT Фото: Porsche

Мощность: 640 л.с.

Цена: 11 863 756 грн

6) Audi RS e-tron GT

[ + – ] В Украине доступно два предложения по продаже Audi RS e-tron GT Фото: Audi

Мощность: 6 415 196 грн

Цена: 646 л.с.

5) Lamborghini Urus

[ + – ] В Украине доступно пять предложений по продаже Lamborghini Urus Фото: Lamborghini

Мощность: 650 л.с.

Цена: 17 575 956 грн

4) Dodge RAM 1500 TRX

[ + – ] В Украине доступно три предложения по продаже Dodge RAM 1500 TRX Фото: RAM

Мощность: 702 л.с.

Цена: 7 662 660 грн

3) Rivian R1T

[ + – ] В Украине доступно только одно предложение по продаже Rivian R1T Фото: Rivian

Мощность: 765 л.с.

Цена: 6 452 760 грн

2) Mercedes-Benz G-Class Brabus 800

[ + – ] В Украине доступно два предложения по продаже Mercedes-Benz G-Class Brabus 800 Фото: brabus.com

Мощность: 800 л.с.

Цена: 18 894 199 грн

1) Mercedes-AMG GT4 63s E-Performance

[ + – ] Всего в Украине доступно только одно предложение по продаже Mercedes-AMG GT4 63s E-Performance Фото: Mercedes-Benz

Мощность: 843 л.с.

Цена: 13 181 956 грн

Ранее Фокус рассказал, что эксперты назвали самые популярные кроссоверы с пробегом в Украине.