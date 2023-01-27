Определены лучшие новые автомобили 2023 года за свои деньги

В рейтинг лучших автомобилей 2023 года по соотношению цена-качество в основном попали корейские и японские авто. Победителей определили благодаря данным об их обслуживании.

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Эксперты назвали лучшие автомобили 2023 года по соотношению цена-качество. Для этого они проанализировали данные об обслуживании сотен моделей на рынке США. Результаты опубликовали на сайте US News & World Report.

По словам экспертов, низкая стоимость некоторых моделей авто может показаться заманчивой, но их надежность может разочаровать. Поэтому автомобили нужно выбирать с умом.

Для составления рейтинга оценили затраты на топливо, стоимость ремонта и страховые взносы. В каждой категории оказался свой автомобиль-победитель.

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Лучшие автомобили 2023 года по соотношению цена-качество:

[ + – ] Honda Civic признали лучшим компактным автомобилем 2023 года по соотношению цена-качество Фото: Honda

Лучший компактный автомобиль — Honda Civic

Лучший электромобиль — Chevrolet Bolt

Лучший гибрид – Hyundai Elantra Hybrid

Лучшее среднеразмерное авто — Kia K5

Лучший субкомпактный автомобиль — Kia Rio

Лучший компактный кроссовер — Mazda CX-5

Лучший гибридный кроссовер — Kia Sportage Hybrid

Лучший минивэн — Honda Odyssey

Лучший двухрядный кроссовер — Hyundai Santa Fe

Лучший трехрядный кроссовер — Hyundai Palisade

Лучший субкомпактный кроссовер — Hyundai Kona

Лучший электрический кроссовер — Chevrolet Bolt EUV

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые надежные и ненадежные люксовые автомобили с пробегом.