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Авто

Определены лучшие новые автомобили 2023 года за свои деньги

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Фото: General Motors | Chevrolet Bolt признали лучшим электромобилем 2023 года по соотношению цена-качество

В рейтинг лучших автомобилей 2023 года по соотношению цена-качество в основном попали корейские и японские авто. Победителей определили благодаря данным об их обслуживании.

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Эксперты назвали лучшие автомобили 2023 года по соотношению цена-качество. Для этого они проанализировали данные об обслуживании сотен моделей на рынке США. Результаты опубликовали на сайте US News & World Report.

По словам экспертов, низкая стоимость некоторых моделей авто может показаться заманчивой, но их надежность может разочаровать. Поэтому автомобили нужно выбирать с умом.

Для составления рейтинга оценили затраты на топливо, стоимость ремонта и страховые взносы. В каждой категории оказался свой автомобиль-победитель.

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Лучшие автомобили 2023 года по соотношению цена-качество:

Honda Civic Fullscreen
Honda Civic признали лучшим компактным автомобилем 2023 года по соотношению цена-качество
Фото: Honda
  • Лучший компактный автомобиль — Honda Civic
  • Лучший электромобиль — Chevrolet Bolt
  • Лучший гибрид – Hyundai Elantra Hybrid
  • Лучшее среднеразмерное авто — Kia K5
  • Лучший субкомпактный автомобиль — Kia Rio
  • Лучший компактный кроссовер — Mazda CX-5
  • Лучший гибридный кроссовер — Kia Sportage Hybrid
  • Лучший минивэн — Honda Odyssey
  • Лучший двухрядный кроссовер — Hyundai Santa Fe
  • Лучший трехрядный кроссовер — Hyundai Palisade
  • Лучший субкомпактный кроссовер — Hyundai Kona
  • Лучший электрический кроссовер — Chevrolet Bolt EUV

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые надежные и ненадежные люксовые автомобили с пробегом.