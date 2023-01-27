Определены лучшие новые автомобили 2023 года за свои деньги
В рейтинг лучших автомобилей 2023 года по соотношению цена-качество в основном попали корейские и японские авто. Победителей определили благодаря данным об их обслуживании.
Эксперты назвали лучшие автомобили 2023 года по соотношению цена-качество. Для этого они проанализировали данные об обслуживании сотен моделей на рынке США. Результаты опубликовали на сайте US News & World Report.
По словам экспертов, низкая стоимость некоторых моделей авто может показаться заманчивой, но их надежность может разочаровать. Поэтому автомобили нужно выбирать с умом.
Для составления рейтинга оценили затраты на топливо, стоимость ремонта и страховые взносы. В каждой категории оказался свой автомобиль-победитель.
Лучшие автомобили 2023 года по соотношению цена-качество:
- Лучший компактный автомобиль — Honda Civic
- Лучший электромобиль — Chevrolet Bolt
- Лучший гибрид – Hyundai Elantra Hybrid
- Лучшее среднеразмерное авто — Kia K5
- Лучший субкомпактный автомобиль — Kia Rio
- Лучший компактный кроссовер — Mazda CX-5
- Лучший гибридный кроссовер — Kia Sportage Hybrid
- Лучший минивэн — Honda Odyssey
- Лучший двухрядный кроссовер — Hyundai Santa Fe
- Лучший трехрядный кроссовер — Hyundai Palisade
- Лучший субкомпактный кроссовер — Hyundai Kona
- Лучший электрический кроссовер — Chevrolet Bolt EUV
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые надежные и ненадежные люксовые автомобили с пробегом.