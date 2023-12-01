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Названо найкращі преміальні автомобілі з пробігом вартістю до $32 000 (фото)

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Фото: BMW | BMW 5 Series пропонує приємну керованість і багате оснащення

До рейтингу увійшли 10 преміальних автомобілів, які мають безліч переваг перед конкурентами. Також експерти виділили головні плюси та мінуси цих моделей.

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Британські експерти назвали найкращі преміальні автомобілі з пробігом. Усі ці моделі можна купити менш ніж за $32 000. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Преміальні автомобілі пропонують вищий рівень розкоші порівняно з іншими моделями. Проте такі авто коштують значно дорожче. На щастя, з роками вони стають дешевшими.

Експерти виділили 10 преміальних автомобілів, на які варто звернути увагу. Ці авто мають безліч плюсів.

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Топ 10 найкращих преміальних авто з пробігом до $32 000:

10. Jaguar XJ

Jaguar XJ Fullscreen
Jaguar XJ має приємну керованість
Фото: Jaguar

Jaguar XJ поєднує в собі сучасні технології та британське почуття розкоші. Також цей седан вирізняється приємною керованістю та надійніший за багато інших моделей бренду.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • потужні двигуни;
  • багате оснащення;
  • високий рівень надійності.

Мінуси:

  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • погана якість збірки.

9. Volvo S90

Volvo S90 Fullscreen
Volvo S90 пропонує просторий інтер'єр
Фото: Volvo

Volvo S90 сильно відрізняється від багатьох своїх конкурентів. Це просторий седан з практичним інтер'єром, багатим оснащенням і стриманим дизайном.

Плюси:

  • високий рівень практичності;
  • багате оснащення;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • незручні органи управління;
  • коробка передач працює нестабільно.

8. Jaguar XF

Jaguar XF Fullscreen
Jaguar XF має відточену керованість
Фото: Jaguar

Jaguar XF має більш відточену керованість порівняно з XJ, а також значно дешевше. При цьому модель залишається досить комфортною для довгих поїздок.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • багате оснащення;
  • комфортна підвіска.

Мінуси:

  • високі експлуатаційні витрати;
  • незручний інформаційно-розважальний дисплей;
  • коробка передач працює нестабільно;
  • низький рівень надійності.

7. BMW 7 серії

BMW 7 Series Fullscreen
BMW 7 Series пропонує багате оснащення
Фото: BMW

BMW 7 Series пропонує багате оснащення і передові технології для свого часу. Це дуже комфортний седан, на якому приємно їздити самостійно.

Плюси:

  • потужні двигуни;
  • розкішний інтер'єр;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • деякі опції коштують занадто дорого.

6. Audi A6

Audi A6 Fullscreen
Audi A6 має стильний дизайн
Фото: Audi

Audi A6 є комфортним і технологічним седаном. Крім цього модель має стильний дизайн екстер'єру.

Плюси:

  • стильний дизайн;
  • якісний інтер'єр;
  • просторий інтер'єр.

Мінуси:

  • не найкомфортніша підвіска;
  • висока витрата палива;
  • низький рівень надійності.

5. BMW 6 серії Gran Coupe

BMW 6 Series Gran Coupe Fullscreen
BMW 6 Series Gran Coupe має якісний інтер'єр
Фото: BMW

BMW 6 Series Gran Coupe об'єднує в собі стиль купе і практичність седана. Також це комфортна модель, яка доступна з потужними двигунами.

Плюси:

  • потужні двигуни;
  • якісний інтер'єр;
  • комфортна підвіска.

Мінуси:

  • висока витрата палива;
  • неприємна керованість.

4. Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class Fullscreen
Mercedes-Benz E-Class пропонує багате оснащення
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class доступний з великим асортиментом силових установок на вибір. Це розкішна модель із багатим оснащенням і комфортною підвіскою.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • комфортна підвіска;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • дизельні двигуни працюють шумно.

3. Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class Fullscreen
Mercedes-Benz S-Class поєднує в собі технології та розкіш
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class давно зарекомендував себе як один із найкомфортніших і технологічних автомобілів на ринку. Ця модель пропонує розкішний інтер'єр і приємну керованість.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • висока витрата палива;
  • високі експлуатаційні витрати.

2. Audi A8

Audi A8 Fullscreen
Audi A8 має стриманий дизайн
Фото: Audi

Audi A8 вирізняється з-поміж конкурентів стриманим дизайном і передовими технологіями. Це дуже комфортний седан із розкішним інтер'єром.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • розкішний інтер'єр;
  • високий рівень практичності.

Мінуси:

  • висока витрата палива;
  • не найкрасивіший інтер'єр;
  • неприємна керованість.

1. BMW 5 серії

BMW 5 Series Fullscreen
BMW 5 Series став лідером цього рейтингу
Фото: BMW

BMW 5 Series не такий розкішний як 7 Series, але ця модель пропонує більш приємну керованість і коштує дешевше. Ця модель відрізняється стильним дизайном і багатим оснащенням.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • багате оснащення;
  • низька витрата палива.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • низький рівень надійності.

Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найкращі компактні автомобілі з пробігом.