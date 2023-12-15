Porsche припинить продаж своєї найпопулярнішої моделі в ЄС з дуже дивної причини

Кросовер Porsche Macan не відповідає новим стандартам Євросоюзу, а його оновлення нерентабельне. За межами ЄС модель продовжать продавати.

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Porsche Macan нинішнього покоління покине ринок Європейського союзу з весни 2024 року. Німецький автовиробник буде змушений припинити продажі кросовера в ЄС ще до виходу другої генерації моделі. Про це повідомляє видання Automotive News Europe.

Причина відмови від моделі вельми незвичайна. Кросовер Porsche Macan не відповідає новим стандартам Євросоюзу, але йдеться не про еко-норми, а про вимоги кібербезпеки.

Річ у тім, що Porsche Macan вийшов на ринок ще 2014 року, а останнє оновлення пройшов 2021 року. Тоді ще про нові стандарти кібербезпеки ЄС ніхто не знав.

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Готувати оновлення з безпеки для Porsche Macan дорого і невигідно. Життєвий цикл моделі добігає кінця, хоча її планували деякий час випускати паралельно з електричним наступником.

Виробництво Porsche Macan поки припинено не буде — кросовер продовжать продавати за межами Євросоюзу. Примітно, що це найпопулярніший Porsche в ЄС: за 10 місяців 2023 року продано понад 20 000 авто цієї моделі.

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