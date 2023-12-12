Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Новий Porsche Macan 2024 показали на офіційних фото

салон Porsche Macan, Porsche Macan, Porsche Macan 2024, новий Porsche Macan, електромобіль Porsche
Фото: Porsche | На передній панелі Porsche Macan встановлено три дисплеї

Електромобіль Porsche Macan отримає три дисплеї в салоні та проекцію на лобове скло з доповненою реальністю. Мультимедійна система створена на базі Android.

Related video

Опубліковано офіційні фото Porsche Macan другого покоління. Кросовер дебютує на початку 2024 року і стане електромобілем. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Porsche.

Porsche Macan проекція, Porsche Macan, Porsche Macan 2024, новий Porsche Macan, електромобіль Porsche Fullscreen
Проекція на лобове скло тепер із функцією доповненої реальності
Фото: Porsche

На знімках показали салон Porsche Macan 2024. На передній панелі встановлено одразу три дисплеї: вигнутий віртуальний щиток приладів, 10,9-дюймовий центральний тачскрін і окремий 10,9-дюймовий екран для переднього пасажира.

Важливо
У Європі помітили рідкісний надпотужний спорткар Porsche на українських номерах (фото)
У Європі помітили рідкісний надпотужний спорткар Porsche на українських номерах (фото)

Також передбачена проекція на лобове скло з функцією доповненої реальності. Мультимедійна система Porsche Macan створена на платформі Android і в неї інтегрували Google Maps.

Електромобіль Porsche Macan побудують на новій платформі РРЕ, як і новий Audi Q6 e-tron. Раніше публікували фото прототипів моделі: у них агресивний дизайн передньої частини, а дах став більш похилим.

Porsche Macan 2024, салон Porsche Macan, Porsche Macan, новий Porsche Macan, електромобіль Porsche Fullscreen
Новий Porsche Macan стане електромобілем
Фото: Porsche

Новий Porsche Macan отримає два електромотори загальною потужністю 612 к. с. і батарею на 100 кВт∙год. Його запас ходу становитиме щонайменше 500 км, а 800-вольтне електрообладнання дасть змогу швидко зарядитися на 80% за 25 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що спорткар Porsche 911 піднявся на рекордну висоту.

Також ми писали, що розсекречено новий SsangYong Actyon.