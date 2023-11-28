У Європі помітили рідкісний надпотужний спорткар Porsche на українських номерах (фото)

TechArt GT Street — серйозно доопрацьований Porsche 911 Turbo. Його потужність збільшена до 630 сил, а максимальна швидкість сягає 345 км/год.

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У Португалії сфотографували раритетний Porsche 911 TechArt GT Street. У тюнінгованого спорткара українські номери. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Якщо точніше, то у Porsche 911 номерні знаки Харківської області. Поки що невідомо, як і коли спорткар виїхав з України.

Ззаду встановлено велике антикрило

Модель доволі рідкісна, адже продукція TechArt випускається дуже невеликими серіями. Німецьке ательє виконує тюнінг Porsche з 1987 року.

Цей TechArt GT Street — доопрацьована версія Porsche 911 Turbo покоління 997. Такі авто випускали з 2007 по 2013 роки і вони коштували від 245 000 євро.

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У TechArt підняли віддачу 3,6-літрової опозитної шістки з турбонаддувом до 630 к. с. і 820 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а до 200 км/год — за 10,9 с. Максимальна швидкість становить 345 км/год.

Спорткар здатний розвинути 345 км/год

Відрізнити TechArt GT Street від стандартного Porsche 911 Turbo можна за аеродинамічним обвісом, розширеними крилами і величезним антикрилом. Також звертають на себе увагу оригінальні легкосплавні диски. Салон оздоблений шкірою і карбоном.

До слова, в Україні є і більш сучасні TechArt GT Street на 720 сил — одне таке купе нещодавно бачили в Харкові.

Також Фокус повідомляв, що в Києві сфотографували яскравий тюнінгований Porsche Panamera.