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Авто

У Європі помітили рідкісний надпотужний спорткар Porsche на українських номерах (фото)

Porsche 911 TechArt GT Street, Porsche 911, TechArt GT Street, тюнінг Porsche, Porsche 911 Turbo
TechArt GT Street — тюнінгований Porsche 911

TechArt GT Street — серйозно доопрацьований Porsche 911 Turbo. Його потужність збільшена до 630 сил, а максимальна швидкість сягає 345 км/год.

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У Португалії сфотографували раритетний Porsche 911 TechArt GT Street. У тюнінгованого спорткара українські номери. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Якщо точніше, то у Porsche 911 номерні знаки Харківської області. Поки що невідомо, як і коли спорткар виїхав з України.

Porsche 911 TechArt GT Street, Porsche 911, TechArt GT Street, тюнінг Porsche, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Ззаду встановлено велике антикрило

Модель доволі рідкісна, адже продукція TechArt випускається дуже невеликими серіями. Німецьке ательє виконує тюнінг Porsche з 1987 року.

Цей TechArt GT Street — доопрацьована версія Porsche 911 Turbo покоління 997. Такі авто випускали з 2007 по 2013 роки і вони коштували від 245 000 євро.

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У TechArt підняли віддачу 3,6-літрової опозитної шістки з турбонаддувом до 630 к. с. і 820 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а до 200 км/год — за 10,9 с. Максимальна швидкість становить 345 км/год.

Porsche 911 TechArt, Porsche 911, TechArt GT Street, тюнінг Porsche, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Спорткар здатний розвинути 345 км/год

Відрізнити TechArt GT Street від стандартного Porsche 911 Turbo можна за аеродинамічним обвісом, розширеними крилами і величезним антикрилом. Також звертають на себе увагу оригінальні легкосплавні диски. Салон оздоблений шкірою і карбоном.

До слова, в Україні є і більш сучасні TechArt GT Street на 720 сил — одне таке купе нещодавно бачили в Харкові.

Також Фокус повідомляв, що в Києві сфотографували яскравий тюнінгований Porsche Panamera.