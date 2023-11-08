В Україні помітили заряджений Porsche Panamera з яскравим тюнінгом (фото)

HAMANN пропонував кілька пакетів доопрацювань для Porsche Panamera. Цей автомобіль пофарбований у чорний колір, який доповнено контрастними деталями помаранчевого кольору.

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У Києві помітили фастбек Porsche Panamera 2011 року випуску в зарядженій версії Turbo. Автомобіль отримав тюнінг від ательє HAMANN. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Porsche Panamera першого покоління випускався з 2009 до 2016 року. Ця модель пропонує високий рівень розкоші та характеристики спорткара.

Обвіс від HAMANN складається з безлічі нових деталей. Вони включають більш агресивні бампери, змінений капот і широкі крила.

Помічений у Києві Porsche Panamera Turbo пофарбований у чорний глянцевий колір. Зовнішній вигляд доповнюють чорні легкосплавні колісні диски та помаранчеві акценти на кузові.

До пакету доопрацювань включено нові колісні диски Фото: Topcars UA

Ззаду розміщені нові вихлопні патрубки, які розташовані посередині. На багажнику є активне антикрило.

Porsche Panamera Turbo оснащений 4,8-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 500 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,2 секунди. Максимальна швидкість становить 303 км/год.

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