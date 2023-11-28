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В Европе заметили редкий сверхмощный спорткар Porsche на украинских номерах (фото)

Porsche 911 TechArt GT Street, Porsche 911, TechArt GT Street, тюнинг Porsche, Porsche 911 Turbo
TechArt GT Street — тюнингованный Porsche 911

TechArt GT Street — серьезно доработанный Porsche 911 Turbo. Его мощность увеличена до 630 сил, а максимальная скорость достигает 345 км/ч.

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В Португалии сфотографировали раритетный Porsche 911 TechArt GT Street. У тюнингованного спорткара украинские номера. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Если точнее, то у Porsche 911 номерные знаки Харьковской области. Пока неизвестно, как и когда спорткар выехал из Украины.

Porsche 911 TechArt GT Street, Porsche 911, TechArt GT Street, тюнинг Porsche, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Сзади установлено большое антикрыло

Модель довольно редкая, ведь продукция TechArt выпускается очень небольшими сериями. Немецкое ателье выполняет тюнинг Porsche с 1987 года.

Этот TechArt GT Street – доработанная версия Porsche 911 Turbo поколения 997. Такие авто выпускали с 2007 по 2013 годы и они стоили от 245 000 евро.

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В TechArt подняли отдачу 3,6-литровой оппозитной шестерки с турбонаддувом до 630 л. с. и 820 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а до 200 км/ч – за 10,9 с. Максимальная скорость составляет 345 км/ч.

Porsche 911 TechArt, Porsche 911, TechArt GT Street, тюнинг Porsche, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Спорткар способен развить 345 км/ч

Отличить TechArt GT Street от стандартного Porsche 911 Turbo можно по аэродинамическому обвесу, расширенным крыльям и огромному антикрылу. Также обращают на себя внимание оригинальные легкосплавные диски. Салон отделан кожей и карбоном.

К слову, в Украине есть и более современные TechArt GT Street на 720 сил – одно такое купе недавно видели в Харькове.

Также Фокус сообщал, что в Киеве сфотографировали яркий тюнингованный Porsche Panamera.