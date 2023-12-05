Позашляховий спорткар Porsche 911 піднявся на рекордну висоту (фото)

Спорткар Porsche 911 побив світовий рекорд із висоти підйому автомобіля, який Mercedes-Benz утримував із 2020 року. Пілотом став триразовий чемпіон "24 годин Ле-Мана" Ромен Дюма.

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Спорткар Porsche 911 з позашляховим тюнінгом встановив незвичайний світовий рекорд. Автомобіль зміг піднятися на висоту 6734 метри над рівнем моря. Про це повідомили на сайті бренду.

Для рекордної експедиції на вершину західного гребеня вулкана Охос-дель-Саладо в Чилі Porsche 911 Carrera 4S отримав кілька модифікацій. Дорожній просвіт спорткара збільшили до 350 міліметрів. Крім цього авто отримало захист днища.

Porsche 911 модернізували для рекордної експедиції Фото: Porsche

Модифікований спорткар пілотував триразовий чемпіон "24 годин Ле-Мана" Ромен Дюма. Він заявив, що автомобіль має відточену керованість.

Цікаво те, що Porsche 911 Carrera 4S не спалював викопне паливо. Бак авто був заповнений синтетичним паливом на основі води та вуглекислого газу.

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Спорткар оснащений 3,0-літровим турбованим опозитним двигуном потужністю 450 к.с. і 530 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Раніше Фокус розповів, що Пол Свіфт за кермом пікапа Ford Ranger Raptor встановив незвичайний світовий рекорд Гіннесса з їзди на двох колесах.