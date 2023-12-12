Новый Porsche Macan 2024 показали на официальных фото

Электромобиль Porsche Macan получит три дисплея в салоне и проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью. Мультимедийная система создана на базе Android.

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Опубликованы официальные фото Porsche Macan второго поколения. Кроссовер дебютирует в начале 2024 года и станет электромобилем. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Porsche.

Проекция на лобовое стекло теперь с функцией дополненной реальности Фото: Porsche

На снимках показали салон Porsche Macan 2024. На передней панели установлены сразу три дисплея: изогнутый виртуальный щиток приборов, 10,9-дюймовый центральный тачскрин и отдельный 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира.

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Также предусмотрена проекция на лобовое стекло с функцией дополненной реальности. Мультимедийная система Porsche Macan создана на платформе Android и в нее интегрировали Google Maps.

Электромобиль Porsche Macan построят на новой платформе РРЕ, как и новый Audi Q6 e-tron. Ранее публиковали фото прототипов модели: у них агрессивный дизайн передней части, а крыша стала более покатой.

Новый Porsche Macan станет электромобилем Фото: Porsche

Новый Porsche Macan получит два электромотора общей мощностью 612 л. с. и батарею на 100 кВт∙ч. Его запас хода составит не менее 500 км, а 800-вольтное электрооборудование позволит быструю зарядку на 80% за 25 минут.

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