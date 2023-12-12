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Авто

Знаменитый корейский внедорожник вернется на рынок после 5 лет отсутствия (фото)

SsangYong Actyon, новый SsangYong Actyon, внедорожник SsangYong, KG Mobility
Фото: drive.com.au | Новый Actyon останется купеобразным внедорожником

Преемник SsangYong Actyon сохранит купеобразный силуэт и рамную конструкцию. В салоне внедорожника установлен большой дисплей.

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Внедорожник SsangYong Actyon возвращается. Второе поколение модели может в ближайшее время выйти на рынок под брендом KG Mobility (именно так переименовали SsangYong). На австралийском сайте Drive уже появились первые шпионские фото авто.

Новый KG Mobility/SsangYong Actyon закамуфлирован на фото, но сохраняет купеобразный силуэт с покатой крышей и заостренной задней частью. Также обращают на себя внимание расширенные колесные арки.

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В салоне установлен широкий дисплей
Фото: drive.com.au

В салоне на всю переднюю панель установлен широкий изогнутый дисплей. Руль, сиденья и рычаг КПП знакомы по разным версиям SsangYong Rexton второго поколения.

Скорее всего, именно на базе этой модели и будет создан новый KG Mobility Actyon. Это значит, что он сохранит рамную конструкцию и получит 2,0-литровый 228-сильный бензиновый турбомотор и 2,2-литровый турбодизель мощностью 204 л. с.

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Напомним, что внедорожник SsangYong Actyon появился в 2005 году. Его выпускали до 2018 года и оснащали 2,3-литровым бензиновым мотором на 148 л. с. и 2,0-литровым 140-сильным турбодизелем.

К слову, недавно KG Mobility вывели на рынок недорогой электрокроссовер с запасом хода более 400 км.

Также Фокус рассказывал про новые рамные внедорожники от Chevrolet.