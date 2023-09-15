В США на продажу выставили необычный корейский пикап с интересной историей (фото)

SsangYong Actyon Sports получил несколько необычных доработок. Пикап был ввезен в США легально, но для этого воспользовались одной хитростью.

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В США на продажу выставили необычный пикап SsangYong Actyon Sports. Он оснащен нестандартным двигателем от Ford и имеет две огромные выхлопные трубы. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Этот пикап основан на кроссовере Actyon, который выпускался с 2005 до 2018 года. Около 4000 автомобилей SsangYong Actyon Sports были импортированы в США по программе электромобилей. Их должны были оснастить электромоторами, но вес аккумуляторов оказался слишком большим для подвески.

Многие SsangYong Actyon Sports в США были распроданы за символическую сумму. Например, механик по имени Джим Шмидт поделился, что купил шесть таких пикапов по 500 долларов.

Пикап имеет отличное состояние Фото: Facebook

Один из автомобилей 2008 года выпуска оснастили 4,7-литровым двигателем V8 от Ford мощностью 228 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой переключения передач.

Выхлопные трубы выходят из грузовой платформы пикапа Фото: Facebook

Еще одной модификацией стали огромные выхлопные трубы. Они выходят из грузовой платформы пикапа.

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SsangYong Actyon Sports имеет пробег всего 9600 км. Он имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте. Его стоимость составляет 5900 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что в США на продажу выставили необычный пикап Ford F-150 1983 года выпуска.