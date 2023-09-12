В США на продажу выставили странный пикап Ford из дерева (фото)

Владелец Ford F-150 решил сильно преобразить внешний вид своего авто, создав для него деревянный кузов. Стоимость этого необычного пикапа составляет $5000.

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В США на продажу выставили необычный пикап Ford F-150 1983 года выпуска. Автомобиль получил самодельный кузов из дерева. Подробности об авто сообщили в объявлении на Facebook.

Ford F-150 очень популярен в США. Это большой и практичный пикап, который подходит для многих задач.

Это авто получило странный деревянный кузов. После такой модернизации в этом пикапе трудно признать оригинальный Ford F-150.

Владелец самостоятельно создал кузов для пикапа Фото: Facebook

Спереди и сзади появилась новая оптика. Также боковые зеркала заднего вида были заменены на муляжи.

Вся оптика пикапа была заменена Фото: Facebook

Дверные панели и центральная консоль пикапа также выполнены из дерева. Тем не менее кресла и руль изготовлены из других материалов.

Интерьер пикапа также был изменен Фото: Facebook

В отличие от оригинального пикапа, это авто обладает низким дорожным просветом. Его кузов находится очень близко к земле, что делает его непригодным к использованию на бездорожье.

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Продавец просит за этот необычный Ford F-150 $5000. Технические характеристики пикапа не раскрываются, но известно, что он оснащен автоматической коробкой переключения передач.

Ранее Фокус рассказал, что умелец из Вьетнама создал деревянную копию заряженного пикапа Ford F-150 Raptor.