Пикап Ford F-150 превратили в практичный дом на колесах с палаткой на крыше (видео)

В этом доме на колесах могут разместиться четыре человека. Также пикап подготовили к бездорожью, оснастив его дополнительным оборудованием.

Related video

Компания PaxPower превратила пикап Ford F-150 в практичный дом на колесах. Он способен ездить по бездорожью и имеет все необходимое для жизни на природе. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Дом на колесах основан на пикапе Ford F-150 в версии King Ranch. Автомобиль получил внедорожное оборудование, включая дополнительную светотехнику и лебедку.

Пикап получил дополнительное оборудование Фото: PaxPower

В грузовом отсеке появилась стойка для палатки. Она раскладывается на крыше и может вместить до четырех человек.

Палатка может вместить до четырех человек Фото: PaxPower

В палатке есть вентилируемые окна. Внутри можно найти большую кровать и несколько место для хранения вещей.

Также сзади установлены дополнительные боковые контейнеры. В них можно хранить воду или топливо. Помимо этого Ford F-150 от PaxPower получил переносной душ Yakima.

Пикап стал выше благодаря комплекту подвески Raptor. Также была расширена колея авто.

На Ford F-150 установлены 17-дюймовые колесные диски. Они обуты в 37-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich.

Ford F-150 оснащен 5,0-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 400 л.с. и 410 Нм крутящего момента. Он работает в паре с автоматической коробкой передач.

Важно

Fiat представил практичный дом на колесах с кухней и душем (фото)

Стоимость автодома от PaxPower не раскрывается. Каждый автомобиль будет построен со всеми пожеланиями клиентов.

Ранее Фокус сообщал, что на выставке в Дюссельдорфе презентовали необычный кемпер Citroen Type Holidays.