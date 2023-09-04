Пікап Ford F-150 перетворили на практичний будинок на колесах із наметом на даху (відео)

У цьому будинку на колесах можуть розміститися чотири особи. Також пікап підготували до бездоріжжя, оснастивши його додатковим обладнанням.

Related video

Компанія PaxPower перетворила пікап Ford F-150 на практичний будинок на колесах. Він здатен їздити по бездоріжжю та має все необхідне для життя на природі. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Будинок на колесах заснований на пікапі Ford F-150 у версії King Ranch. Автомобіль отримав позашляхове обладнання, включно з додатковою світлотехнікою та лебідкою.

Пікап отримав додаткове обладнання Фото: PaxPower

У вантажному відсіку з'явилася стійка для намету. Він розкладається на даху та може вмістити до чотирьох осіб.

Намет може вмістити до чотирьох осіб Фото: PaxPower

У наметі є вентильовані вікна. Всередині можна знайти велике ліжко та кілька місць для зберігання речей.

Також ззаду встановлено додаткові бічні контейнери. У них можна зберігати воду або паливо. Зокрема, Ford F-150 від PaxPower отримав переносний душ Yakima.

Пікап став вищим завдяки комплекту підвіски Raptor. Також було розширено колію авто.

На Ford F-150 встановлено 17-дюймові колісні диски. Вони взуті в 37-дюймові позашляхові шини BFGoodrich.

Ford F-150 оснащений 5,0-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 400 к.с. і 410 Нм крутного моменту. Він працює в парі з автоматичною коробкою передач.

Важливо

Fiat представив практичний будинок на колесах з кухнею та душем (фото)

Вартість автобудинку від PaxPower не розкривається. Кожен автомобіль буде побудований із усіма побажаннями клієнтів.

Раніше Фокус повідомляв, що на виставці в Дюссельдорфі презентували незвичайний кемпер Citroen Type Holidays.