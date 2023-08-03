Новий пікап Ford F-150 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Оновлений Ford F-150 може дебютувати вже у вересні 2024 року. Пікап отримає змінений дизайн і розширений список оснащення.

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Оновлений пікап Ford F-150 помітили під час тестів на дорогах. Тестовий прототип не прикритий камуфляжем, тому зовнішність новинки не є секретом. Про це розповіли на сайті Motor1.

Новий Ford F-150 2024 отримає змінений дизайн. Спереду з'являться нові фари та решітка радіатора.

Тестовий прототип демонструє нову передню та задню оптику Фото: Motor1.com

Ззаду встановлять нові ліхтарі. Також можна помітити трохи змінений задній бампер.

Ззаду з'являться нові ліхтарі Фото: Motor1.com

Тестовий прототип виконаний у версії Heritage Edition. Ця ретромодифікація відрізняється двоколірним кузовом.

Інтер'єр оновленого пікапа не розсекречено. Очікується, що всередині з'явиться збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи та деякі інші поліпшення.

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За чутками, моторна гамма Ford F-150 залишиться без змін. Пікап запропонують із бензиновими та дизельними двигунами, а також з гібридною та електричною силовими установками. Електрична версія Lightning може отримати збільшений запас ходу.

Дебют нового Ford F-150 має відбутися вже у вересні. Тоді й стануть відомі детальні технічні характеристики та вартість пікапа.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Ford F-150 Raptor R отримає екстремальну шестиколісну версію.