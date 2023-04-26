Новий Ford F-150 отримав разючу шестиколісну версію на 700 сил (фото)

Пікап Ford F-150 Raptor R подовжений до 8,2 метра і отримав третю вісь. Для покращення прохідності йому збільшили кліренс та встановили позашляхову гуму.

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Новий Ford F-150 Raptor R отримає екстремальну шестиколісну версію. Створюють її в американському тюнінг-ательє Hennessey і на його сайті розкрили перші подробиці моделі.

Проєкт названо Hennessey VelociRaptor 6×6. Пікап Ford F-150 Raptor R подовжили приблизно до 8,2 м та додали йому третю вісь. Маса автомобіля зросла до 2950 кг.

Довжина авто сягнула 8,2 м, а маса зросла до 2950 кг Фото: Hennessey

Крім того, тюнінг Ford F-150 Raptor R покликаний покращити і так непогану прохідність пікапа. Його кліренс збільшили до 409 мм, а також встановили нові 20-дюймові сталеві диски із 37-дюймовою позашляховою гумою. На додаток, з'явилися сталеві бампери з дугами.

Тюнінг Ford F-150 Raptor R поки не торкнувся двигуна. Компресорний 5,2-літровий V8, як і раніше, видає 700 к. с. та 876 Нм. Втім, раніше Hennessey повідомили, що вже працюють над 1000-сильною версією цього мотора, і VelociRaptor, напевно, її отримає.

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Ціна Hennessey VelociRaptor 6×6 становить 499 990 доларів, тобто він майже в 5 разів дорожчий за стандартний Ford F-150 Raptor R (він коштує $109 000). Пікап випустять лімітованою серією.

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