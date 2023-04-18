Ford презентував стильного конкурента Audi Q5 та BMW X3 (фото)

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Новий Lincoln Nautilus отримав стильний дизайн та величезний дисплей в інтер'єрі. Початкова ціна кросовера становитиме 50 415 доларів.
На автосалоні у Шанхаї відбулася презентація стильного кросовера Lincoln Nautilus третього покоління. Про це повідомили на сайті Autoevolution.
Новий Lincoln Nautilus відрізняється сучасним дизайном з великою решіткою радіатора та фарами, з'єднаним світлодіодною смугою. Дверні ручки розташовані максимально близько до вікон.
Загалом кросовер отримав традиційний силует. Чорний контрастний дах візуально робить модель "стрункішою".
Габарити Lincoln Nautilus 2024:
- довжина — 4908 мм;
- ширина — 1952 мм;
- висота — 1717 мм;
- колісна база — 2900 мм.
Lincoln Nautilus отримав 22-дюймові колісні диски та просунуті фари H2 Pixel Headlamps. Задні ліхтарі анімовані та можуть змінюватись в залежності від уподобань водія.
Однією з найцікавіших особливостей кросовера є його інтер'єр. Усередині встановлений величезний вигнутий дисплей, який займає майже всю ширину салону. Він виконує роль панелі приладів, а також доповнює інформаційно-розважальний дисплей.
У центрі розташований другий дисплей. Він набагато менший у розмірах, але може налаштовуватися.
Кросовер отримав систему Lincoln BlueCruise 1.2, яка допомагає водієві керувати функціями авто без допомоги рук. Передбачені й інші передові системи безпеки.
На вибір запропонують дві силові установки, однією з яких стане 2,0-літровий бензиновий двигун двигуном потужністю 250 к.с. і 373 Нм крутного моменту. Він працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Також доступний і гібрид з 2,0-літровим турбованим двигуном та електромотором сумарною потужністю 310 к.с.Важливо
Новий Lincoln Nautilus надійде у продаж вже наприкінці 2023 року. Початкова ціна кросовера становитиме 50 415 доларів за версію Premiere. Топова комплектація Black Label коштуватиме мінімум 74 465 доларів.
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