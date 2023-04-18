Ford презентував стильного конкурента Audi Q5 та BMW X3 (фото)

Новий Lincoln Nautilus отримав стильний дизайн та величезний дисплей в інтер'єрі. Початкова ціна кросовера становитиме 50 415 доларів.

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На автосалоні у Шанхаї відбулася презентація стильного кросовера Lincoln Nautilus третього покоління. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Новий Lincoln Nautilus відрізняється сучасним дизайном з великою решіткою радіатора та фарами, з'єднаним світлодіодною смугою. Дверні ручки розташовані максимально близько до вікон.

Lincoln Nautilus отримав велику решітку радіатора Фото: Lincoln

Загалом кросовер отримав традиційний силует. Чорний контрастний дах візуально робить модель "стрункішою".

Габарити Lincoln Nautilus 2024:

довжина — 4908 мм;

ширина — 1952 мм;

висота — 1717 мм;

колісна база — 2900 мм.

Lincoln Nautilus отримав 22-дюймові колісні диски та просунуті фари H2 Pixel Headlamps. Задні ліхтарі анімовані та можуть змінюватись в залежності від уподобань водія.

Задні ліхтарі можуть змінювати свою графіку Фото: Lincoln

Однією з найцікавіших особливостей кросовера є його інтер'єр. Усередині встановлений величезний вигнутий дисплей, який займає майже всю ширину салону. Він виконує роль панелі приладів, а також доповнює інформаційно-розважальний дисплей.

Lincoln Nautilus отримав величезний вигнутий дисплей Фото: Lincoln

У центрі розташований другий дисплей. Він набагато менший у розмірах, але може налаштовуватися.

Кросовер отримав систему Lincoln BlueCruise 1.2, яка допомагає водієві керувати функціями авто без допомоги рук. Передбачені й інші передові системи безпеки.

На вибір запропонують дві силові установки, однією з яких стане 2,0-літровий бензиновий двигун двигуном потужністю 250 к.с. і 373 Нм крутного моменту. Він працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Також доступний і гібрид з 2,0-літровим турбованим двигуном та електромотором сумарною потужністю 310 к.с.

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Новий Lincoln Nautilus надійде у продаж вже наприкінці 2023 року. Початкова ціна кросовера становитиме 50 415 доларів за версію Premiere. Топова комплектація Black Label коштуватиме мінімум 74 465 доларів.

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