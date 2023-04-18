Ford презентовал стильного конкурента Audi Q5 и BMW X3 (фото)

Новый Lincoln Nautilus получил стильный дизайн и огромный дисплей в интерьере. Начальная цена кроссовера составит 50 415 долларов.

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На автосалоне в Шанхае состоялась презентация стильного кроссовера Lincoln Nautilus третьего поколения. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Новый Lincoln Nautilus отличается современным дизайном с большой решеткой радиатора и фарами, соединенным светодиодной полосой. Дверные ручки расположены максимально близко к окнам.

Lincoln Nautilus получил большую решетку радиатора Фото: Lincoln

В целом кроссовер получил традиционный силуэт. Черная контрастная крыша визуально делает модель "худее".

Габариты Lincoln Nautilus 2024:

длина — 4908 мм;

ширина — 1952 мм;

высота — 1717 мм;

колесная база — 2900 мм.

Lincoln Nautilus получил 22-дюймовые колесные диски и продвинутые фары H2 Pixel Headlamps. Задние фонари анимированные и могут меняться в зависимости от предпочтений водителя.

Задние фонари могут менять свою графику Фото: Lincoln

Одной из самых интересных особенностей кроссовера является его интерьер. Внутри установлен огромный изогнутый дисплей, который занимает почти всю ширину салона. Он выполняет роль приборной панели, а также дополняет информационно-развлекательный дисплей.

Lincoln Nautilus получил огромный изогнутый дисплей Фото: Lincoln

По центру расположен второй дисплей. Он гораздо меньше в размерах, но может настраиваться.

Кроссовер получил систему Lincoln BlueCruise 1.2, которая помогает водителю управлять функциями авто без помощи рук. Предусмотрены и другие передовые системы безопасности.

На выбор предложат две силовые установки, одной из которых станет 2,0-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 250 л.с. и 373 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Также доступен и гибрид с 2,0-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 310 л.с.

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Новый Lincoln Nautilus поступит в продажу уже в конце 2023 года. Начальная цена кроссовера составит 50 415 долларов за версию Premiere. Топовая комплектация Black Label обойдется минимум в 74 465 долларов.

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