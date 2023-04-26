Новый Ford F-150 получил впечатляющую шестиколесную версию на 700 сил (фото)
Пикап Ford F-150 Raptor R удлинен до 8,2 метров и получил третью ось. Для улучшения проходимости ему увеличили клиренс и установили внедорожную резину.
Новый Ford F-150 Raptor R получит экстремальную шестиколесную версию. Создают ее в американском тюнинг-ателье Hennessey и на его сайте раскрыли первые подробности модели.
Проект назван Hennessey VelociRaptor 6×6. Пикап Ford F-150 Raptor R удлинили примерно до 8,2 м и добавили ему третью ось. Масса автомобиля выросла до 2950 кг.
Кроме того, тюнинг Ford F-150 Raptor R призван улучшить и так неплохую проходимость пикапа. Его клиренс увеличили до 409 мм, а также установили новые 20-дюймовые стальные диски с 37-дюймовой внедорожной резиной. В добавок, появились стальные бамперы с дугами.
Тюнинг Ford F-150 Raptor R пока не затронул двигатель. Компрессорный 5,2-литровый V8 по-прежнему выдает 700 л. с. и 876 Нм. Впрочем, ранее Hennessey сообщили, что уже работают над 1000-сильной версией этого мотора и VelociRaptor наверняка ее получит.Важно
Цена Hennessey VelociRaptor 6×6 составляет 499 990 долларов, то есть он почти в 5 раз дороже стандартного Ford F-150 Raptor R (он стоит $109 000). Пикап выпустят лимитированной серией.
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