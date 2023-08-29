Fiat представив практичний будинок на колесах з кухнею та душем (фото)

Fiat Ducato CaraLife 630 LQ має все необхідне для життя далеко від цивілізації. Початкова ціна автобудинку становить 65 000 доларів.

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На виставці Caravan Salon представили будинок на колесах CaraLife 630 LQ на базі Fiat Ducato. Всередині є кухня, вітальня та душ. Про це розповіли на сайті New Atlas.

Будинок на колесах створила німецька компанія Weinsberg. У нього немає підйомного даху як у конкурентів, але в інтер'єрі є все необхідне для життя далеко від цивілізації.

Всередині можна знайти затишну кухню, яка розташована в передній частині авто. Там встановлені раковина, плита з двома конфорками, холодильник і стільниця.

В обідній зоні розмістили розкладний душ Фото: Weinsberg

Поруч із кухнею розташована вітальня. У ній є розкладний стіл, який можна скласти, щоб звільнити місце для душу.

В обідній зоні є унітаз. Його можна швидко скласти, щоб дістати сидіння.

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У задній частині будинку на колесах розташоване велике ліжко. Воно встановлене поперечно і розраховане на двох осіб.

Всередині є велике ліжко Фото: Weinsberg

Початкова вартість CaraLife 630 LQ становить 65 000 доларів. Перші поставки клієнтам почнуться вже восени цього року.

Раніше Фокус повідомляв, що на виставці в Дюссельдорфі презентували незвичайний кемпер Citroen Type Holidays.