У США на продаж виставили дивний пікап Ford із дерева (фото)

Власник Ford F-150 вирішив сильно змінити зовнішній вигляд свого авто, створивши для нього дерев'яний кузов. Вартість цього незвичайного пікапа становить $5000.

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У США на продаж виставили незвичайний пікап Ford F-150 1983 року випуску. Автомобіль отримав саморобний кузов із дерева. Подробиці про авто повідомили в оголошенні на Facebook.

Ford F-150 дуже популярний у США. Це великий і практичний пікап, який підходить для багатьох завдань.

Це авто отримало дивний дерев'яний кузов. Після такої модернізації в цьому пікапі важко впізнати оригінальний Ford F-150.

Власник самостійно створив кузов для пікапа Фото: Facebook

Спереду і ззаду з'явилася нова оптика. Також бічні дзеркала заднього огляду були замінені на муляжі.

Усю оптику пікапа було замінено Фото: Facebook

Дверні панелі та центральна консоль пікапа також виконані з дерева. Проте крісла і кермо виготовлені з інших матеріалів.

Інтер'єр пікапа також було змінено Фото: Facebook

На відміну від оригінального пікапа, це авто має низький дорожній просвіт. Його кузов знаходиться дуже близько до землі, що робить його непридатним до використання на бездоріжжі.

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Продавець просить за цей незвичайний Ford F-150 $5000. Технічні характеристики пікапа не розкриваються, але відомо, що він оснащений автоматичною коробкою перемикання передач.

Раніше Фокус розповів, що умілець із В'єтнаму створив дерев'яну копію зарядженого пікапа Ford F-150 Raptor.