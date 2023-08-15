Пикап Ford F-150 Raptor воссоздали из дерева: на нем можно ездить (видео)

Пикап получил рабочую светотехнику и деревянный интерьер. На таком необычном автомобиле даже можно перевозить груз.

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Умелец из Вьетнама Туонг Ван Дао создал деревянную копию заряженного пикапа Ford F-150 Raptor. Он может ездить самостоятельно, а также открывать капот и багажник. Видео опубликовали на YouTube-канале ND — Woodworking Art.

Мастер воссоздал пикап из дерева для своего тестя. Он использовал старый велосипед как повседневный транспорт, поэтому мужчина решил создать дешевое и практичное авто самостоятельно.

Туонг Ван Дао часто создает различные транспортные средства из дерева. Его работы отличаются большим вниманием к деталям и точностью проработки.

Все начинается со создания стального шасси. Умелец добавил пружины, которые делают езду по дороге более мягкой.

Пикап построен вокруг стального шасси Фото: Скриншот

Под капотом расположен электромотор мощностью 3,4 л.с. Он питается от небольшой аккумуляторной батареи и может проехать около 150 км на одном заряде.

Внутри расположена копия интерьера оригинального пикапа Фото: Скриншот

Мастер использует оригинальные чертежи пикапа Ford F-150 Raptor, чтобы в точности воссоздать его из дерева. С помощью бензопилы он обрезает лишнюю древесину, а затем придает правильную форму деталям, используя шлифовальную машину.

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Автомобиль получил интерьер в стиле оригинального пикапа и рабочую светотехнику. Для защиты древесины мастер наносит три слоя краски.

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