Умелец воссоздал невероятный концепт Lamborghini из дерева для своего сына (видео)

Деревянный детский электромобиль собрал немало удивленных взглядов от прохожих. Копия суперкара имеет невероятно детальную проработку.

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Умелец из Вьетнама создал деревянную копию концепта Lamborghini V12 Vision Gran Turismo для своего сына. Видео с созданием автомобиля опубликовали на YouTube-канале ND — Woodworking Art.

Мастер воссоздал из дерева полностью рабочий детский автомобиль, вдохновленный концептом Lamborghini. Он может ездить самостоятельно, а также открывать капот и багажник.

Деревянный суперкар воссоздан с невероятной точностью. Энтузиаст постарался даже над копией моторного отсека и двигателя V12, который можно разглядеть при открытии капота.

Умелец даже создал копию моторного отсека концептуального суперкара Фото: Скриншот

Сперва мастер создал сварной стальной каркас, который стал основой для автомобиля. Затем на него установили ведущий мост с электродвигателем, колеса и тормоза. Большая часть подвески была взята из набора для самодельных моделей.

Для большей эффектности на автомобиль установили светодиодные полосы, которые имитируют переднюю и заднюю оптику, а также поворотники. Последним штрихом стала подсветка колес, которая в ночное время выглядит просто фантастически.

Мужчина отметил, что использует для своих творений только испорченную древесину и не использует живые деревья. Тем не менее результат выглядит невероятно качественно.

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Позже сын с радостью прокатился на необычном электрокаре вместе со своим отцом. Они ловили удивленные взгляды прохожих, которым было трудно оторваться от такого автомобиля.

Ранее Фокус рассказал, что мастер из Вьетнама также воссоздал из дерева невероятный концепт Audi Skysphere для своей дочери.