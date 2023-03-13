Умілець відтворив неймовірний концепт Lamborghini із дерева для свого сина (відео)

Дерев'яний дитячий електромобіль зібрав чимало здивованих поглядів від перехожих. Копія суперкара має неймовірно детальне опрацювання.

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Умілець із В'єтнаму створив дерев'яну копію концепту Lamborghini V12 Vision Gran Turismo для свого сина. Відео зі створенням автомобіля опублікували на YouTube-каналі ND — Woodworking Art.

Майстер відтворив із дерева повністю робочий дитячий автомобіль, натхненний концептом Lamborghini. Він може їздити самостійно, а також відкривати капот та багажник.

Дерев'яний суперкар відтворений із неймовірною точністю. Ентузіаст постарався навіть над копією моторного відсіку та двигуна V12, який можна розглянути під час відкриття капота.

Умілець навіть створив копію моторного відсіку концептуального суперкара Фото: Скріншот

Спочатку майстер створив зварний сталевий каркас, який став основою для автомобіля. Потім на нього встановили провідний міст з електродвигуном, колеса та гальма. Більшість підвіски була взята з набору для саморобних моделей.

Для більшої ефектності на автомобіль встановили світлодіодні смуги, які імітують передню та задню оптику та поворотники. Останнім штрихом стало підсвічування коліс, яке в нічний час виглядає просто фантастично.

Чоловік зазначив, що використовує для своїх творінь лише зіпсовану деревину та не використовує живі дерева. Проте результат виглядає неймовірно якісно.

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Пізніше син із радістю проїхався на незвичайному електрокарі разом зі своїм батьком. Вони ловили здивовані погляди перехожих, яким важко було відірватися від такого автомобіля.

Раніше Фокус розповів, що майстер із В'єтнаму також відтворив з дерева неймовірний концепт Audi Skysphere для своєї дочки.