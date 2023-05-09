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Не отличить от оригинала: умелец создал точную копию пикапа GMC из дерева (видео)

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Фото: Скриншот | Изделие получило рабочие двери и капот, под которым можно найти деревянный моторный отсек

На создание такого невероятного изделия из дерева мастеру понадобилось 30 дней. В итоге получилось уникальное произведение искусства.

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Энтузиаст создал копию пикапа GMC Sierra Denali 2023 года из дерева. Изделие повторяет автомобиль в мельчайших деталях. Видео опубликовали на YouTube-канале Woodworking Art.

Мастер часто создает уникальные произведения искусства из дерева, среди которых множество автомобилей. В этот раз он показал процесс создания масштабной копии пикапа GMC Sierra Denali. На постройку этого изделия понадобилось 30 дней.

Пикап GMC Sierra Denali из дерева Fullscreen
Создание пикапа начинается с деревянного бруска
Фото: Скриншот

Сперва умелец берет деревянный брусок, а потом вырезает из него очертания пикапа. После шлифовки и распиливания он медленно превращается в реалистичную копию GMC Sierra Denali.

Изделие получило рабочие двери и капот, под которым можно найти деревянный моторный отсек. Внутри даже есть интерьер, который повторяет оригинальный пикап.

Колеса пикапа могут прокручиваться и поворачивать. Предусмотрена и элементарная подвеска, которая реагирует на неровности.

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Финальным штрихом сборки является объединение шасси и кузова GMC Sierra Denali. В итоге изделие становится сложно отличить от настоящего автомобиля.

Ранее Фокус сообщал, что умелец из Вьетнама создал деревянную копию концепта Lamborghini V12 Vision Gran Turismo для своего сына.