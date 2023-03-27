Умелец создал масштабную копию грузовика Kenworth из дерева (видео)
Мастер показал процесс создания масштабной копии грузовика на видео. Он создал модель с нуля, используя картонные шаблоны.
Культовый американский грузовик Kenworth W900LX воссоздали из дерева в уменьшенном масштабе. Копия повторяет оригинал даже в мельчайших деталях. Видео опубликовали на YouTube-канале Awesome Woodcraft.
Kenworth W900LX выделяется своим длинным капотом и традиционной конструкцией кабины. Его классический внешний вид невероятно узнаваем в США.
Масштабная модель построена полностью с нуля. Умелец использует картонные шаблоны, чтобы обвести рисунок на деревянных брусках, прежде чем вырезать их лобзиком.
Постепенно кабина грузовика обретает узнаваемую форму вместе с рамой и подвеской. Мастер закруглил все 16 колес на токарном станке.
Масштабная модель поражает своим вниманием к деталям. На грузовики можно найти домкраты для поддержки прицепа, служебные ящики и круглые бензобаки. Есть даже карданный вал, соединяющий двигатель с восемью ведущими колесами.
Спустя время мастер переходит к созданию прицепа-цистерны. Он сделан из отдельных круглых деревянных блоков, скрепленных металлическими полосами.
Последним штрихом является покраска. Все металлические детали получили свой характерный серебряный цвет.Важно
У деревянного грузовика открываются двери и капот. Внутри можно найти детальный интерьер, в котором есть сиденья и приборная панель.
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