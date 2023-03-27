Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Умілець створив масштабну копію вантажівки Kenworth з дерева (відео)

Kenworth, Kenworth W900LX, Відео, Фото, Авто, Автомобілі, Вантажівки, Тягач, Майстер, Умілець, Деталі, Масштабна модель
Фото: Скріншот | Копія Kenworth W900LX отримала всі знакові деталі

Майстер показав процес створення масштабної копії вантажівки на відео. Він створив модель з нуля, використовуючи картонні шаблони.

Related video

Культова американська вантажівка Kenworth W900LX відтворена з дерева в зменшеному масштабі. Копія повторює оригінал навіть у найдрібніших деталях. Відео опублікували на YouTube-каналі Awesome Woodcraft.

Kenworth W900LX виділяється своїм довгим капотом та традиційною конструкцією кабіни. Його класичний зовнішній вигляд неймовірно впізнаваний у США.

Масштабна модель побудована повністю з нуля. Умілець використовує картонні шаблони, щоб обвести малюнок на дерев'яних брусках, перш ніж вирізати їх лобзиком.

Kenworth W900LX з дерева Fullscreen
Кабіна вантажівки створюється за допомогою картонних шаблонів
Фото: Скріншот

Поступово кабіна вантажівки набуває впізнаваної форми разом з рамою та підвіскою. Майстер закруглив усі 16 коліс на токарному верстаті.

Kenworth W900LX з дерева Fullscreen
Кабіна вантажівки поступово набуває впізнаваної форми
Фото: Скріншот

Масштабна модель вражає своєю увагою до деталей. На вантажівці можна знайти домкрати для підтримки причепа, службові ящики та круглі бензобаки. Є навіть карданний вал, який з'єднує двигун з вісьмома ведучими колесами.

Через деякий час майстер переходить до створення причепа-цистерни. Він виготовлений з окремих круглих дерев'яних блоків, скріплених металевими смугами.

Останнім штрихом є фарбування. Усі металеві деталі набули свого характерного срібного кольору.

Важливо
Умілець відтворив неймовірний концепт Lamborghini із дерева для свого сина (відео)
Умілець відтворив неймовірний концепт Lamborghini із дерева для свого сина (відео)

У дерев'яної вантажівки навіть відкриваються двері та капот. Усередині можна знайти детальний інтер'єр, в якому є сидіння та панель приладів.

Раніше Фокус писав, що майстер з В'єтнаму побудував з дерева унікальний шестиколісний Rolls-Royce для свого сина.