Умілець створив масштабну копію вантажівки Kenworth з дерева (відео)

Майстер показав процес створення масштабної копії вантажівки на відео. Він створив модель з нуля, використовуючи картонні шаблони.

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Культова американська вантажівка Kenworth W900LX відтворена з дерева в зменшеному масштабі. Копія повторює оригінал навіть у найдрібніших деталях. Відео опублікували на YouTube-каналі Awesome Woodcraft.

Kenworth W900LX виділяється своїм довгим капотом та традиційною конструкцією кабіни. Його класичний зовнішній вигляд неймовірно впізнаваний у США.

Масштабна модель побудована повністю з нуля. Умілець використовує картонні шаблони, щоб обвести малюнок на дерев'яних брусках, перш ніж вирізати їх лобзиком.

Кабіна вантажівки створюється за допомогою картонних шаблонів Фото: Скріншот

Поступово кабіна вантажівки набуває впізнаваної форми разом з рамою та підвіскою. Майстер закруглив усі 16 коліс на токарному верстаті.

Кабіна вантажівки поступово набуває впізнаваної форми Фото: Скріншот

Масштабна модель вражає своєю увагою до деталей. На вантажівці можна знайти домкрати для підтримки причепа, службові ящики та круглі бензобаки. Є навіть карданний вал, який з'єднує двигун з вісьмома ведучими колесами.

Через деякий час майстер переходить до створення причепа-цистерни. Він виготовлений з окремих круглих дерев'яних блоків, скріплених металевими смугами.

Останнім штрихом є фарбування. Усі металеві деталі набули свого характерного срібного кольору.

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У дерев'яної вантажівки навіть відкриваються двері та капот. Усередині можна знайти детальний інтер'єр, в якому є сидіння та панель приладів.

Раніше Фокус писав, що майстер з В'єтнаму побудував з дерева унікальний шестиколісний Rolls-Royce для свого сина.