Умілець створив масштабну копію вантажівки Kenworth з дерева (відео)
Майстер показав процес створення масштабної копії вантажівки на відео. Він створив модель з нуля, використовуючи картонні шаблони.
Культова американська вантажівка Kenworth W900LX відтворена з дерева в зменшеному масштабі. Копія повторює оригінал навіть у найдрібніших деталях. Відео опублікували на YouTube-каналі Awesome Woodcraft.
Kenworth W900LX виділяється своїм довгим капотом та традиційною конструкцією кабіни. Його класичний зовнішній вигляд неймовірно впізнаваний у США.
Масштабна модель побудована повністю з нуля. Умілець використовує картонні шаблони, щоб обвести малюнок на дерев'яних брусках, перш ніж вирізати їх лобзиком.
Поступово кабіна вантажівки набуває впізнаваної форми разом з рамою та підвіскою. Майстер закруглив усі 16 коліс на токарному верстаті.
Масштабна модель вражає своєю увагою до деталей. На вантажівці можна знайти домкрати для підтримки причепа, службові ящики та круглі бензобаки. Є навіть карданний вал, який з'єднує двигун з вісьмома ведучими колесами.
Через деякий час майстер переходить до створення причепа-цистерни. Він виготовлений з окремих круглих дерев'яних блоків, скріплених металевими смугами.
Останнім штрихом є фарбування. Усі металеві деталі набули свого характерного срібного кольору.Важливо
У дерев'яної вантажівки навіть відкриваються двері та капот. Усередині можна знайти детальний інтер'єр, в якому є сидіння та панель приладів.
Раніше Фокус писав, що майстер з В'єтнаму побудував з дерева унікальний шестиколісний Rolls-Royce для свого сина.